Thomas Müller: Geht es jetzt in die MLS? Klub auf einmal in der Favoritenrolle

Die Spekulationen um die Zukunft von Thomas Müller halten an. Der 35-Jährige weilt derzeit noch mit dem FC Bayern München bei der Klub-WM, danach muss sich der Weltmeister von 2014 entscheiden: Karriereende oder Weitermachen?

Während sich Müller zuletzt beide Optionen offen gehalten hatte, sorgt ein Transfer in der MLS nun für neue Spekulationen um einen USA-Wechsel von Thomas Müller. Dieser Klub ist nun auf einmal in der Favoritenrolle.

LAFC schaufelt Gehalt frei – für Thomas Müller?

Die Situation aus Sicht des Los Angeles FC war klar. Weil man mit Hugo Lloris, Denis Bouanga und Olivier Giroud bereits drei „Designated Player“ in den eigenen Reihen hatte, konnte man Thomas Müller bis zuletzt nur gut 1,5 Millionen Euro Jahressalär anbieten. Im Kampf um Müller hatte der LAFC damit in puncto Gehalt wenig gute Argumente aufzuweisen. Doch das ändert sich nun schlagartig.

Denn mit Giroud soll nun einer der insgesamt drei „Designated Player“ in Los Angeles vor einem Abschied stehen. Demnach steht der Franzose vor einer Rückkehr in die Heimat zum OSC Lille. Damit schaufelt der 38-Jährige einiges an Gehalt frei. Denn die 2,71 Millionen Jahressalär, die Giroud bis dato in den USA eingestrichen hat, kann der LAFC jetzt zusätzlich in Thomas Müller investieren. Damit könnte der Klub Müller ein Jahresgehalt von gut 4,21 Millionen Euro bieten.

Tendenz bei Müller unklar

Ob der 35-Jährige bei seiner Vereinswahl in diesem Sommer jedoch auf das Geld schauen wird, bleibt zu bezweifeln. Schließlich dürfte Müller in seiner bisherigen Zeit als Profi schon genug Geld verdient haben, um diesen Faktor zum Karriereende nun ein wenig außen vor zu lassen.

Thomas Müller hat also die Qual der Wahl: Karriereruhestand oder ein letztes exotisches Abenteuer? An Interesse aus der MLS scheint es jedenfalls nicht zu mangeln.