Einigung erzielt! Nächstes Bayern-Juwel vor dem Absprung

Mit Mathys Tel, Frans Krätzig, Gabriel Vidovic und Arijon Ibrahimovic haben bereits vier Talente den FC Bayern München verlassen. Ibrahimovic wurde zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen, alle anderen Akteure sind fest verkauft worden. Ein weiterer Youngster steht nun vor einem Wechsel.

In der vergangenen Saison hat er in der zweiten Bundesliga bereits für Furore sorgen können, jetzt wird er wohl in eben jener Liga weitere Schritte gehen. Bayern-Youngster Maurice Krattenmacher wird wohl erneut verliehen.

Bayern-Talent Krattenmacher vor nächster Leihe

Bis zuletzt war Krattenmacher noch im Kreise der FCB-Profis in den USA. Er war Teil des FCB-Kaders für die Klub-WM. „Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt. Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Club-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen“, erklärte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Zum Einsatz kam der 19-Jährige allerdings nicht. Vor Kurzem ist er aus den Vereinigten Staaten abgereist – ein Wechsel bahnt sich an. Laut „Bild“ haben sich die Bayern mit Hertha BSC Berlin auf eine Leihe von Krattenmacher verständigt. Der Hauptstadtklub wird den Youngster aller Voraussicht nach für ein Jahr ausleihen.

So sollen Bayern und Hertha sich bereits einig sein, dazu habe auch Krattenmacher den Wechsel bereits abgesegnet. Schon in Kürze könnte der Deal offiziell verkündet werden – es wäre der nächste Youngster, der den FCB (vorerst) verlässt.

Krattenmacher als Maza-Ersatz?

In Berlin winkt Krattenmacher eine wichtige und spannende Rolle: Er könnte Ex-Hertha-Juwel Ibrahim Maza, der zur kommenden Saison zu Bayer 04 Leverkusen wechselt, ersetzen. Hertha-Trainer Stefan Leitl hatte zuletzt betont, dass man diesen Abgang kompensieren müsse. Dabei könnte Bayern-Talent Krattenmacher nun helfen.

In einer ambitionierten Zweitliga-Truppe könnte er sich weiter entwickeln. Dass er das Zeug zu einem Unterschiedsspieler in Liga zwei hat, konnte er schon in Ulm zeigen. Dort kam er auf elf Torbeteiligungen in 33 Partien, konnte den Abstieg der Spatzen in Liga drei jedoch nicht mehr verhindern.