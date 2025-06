Wechsel zum FC Bayern? Jetzt lässt Nick Woltemade aufhorchen

Inmitten der Vorbereitung auf eines seiner bisher wichtigsten Spiele, dem Endspiel der U21-EM, platzte die Bombe: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich Stuttgart-Shootingstar Nick Woltemade mit dem FC Bayern auf einen Wechsel in diesem Sommer verständigt haben.

Woltemade zählt zu den spannendsten Spielern in Deutschland, macht derzeit mit überragenden Leistungen bei der U21-EM auf sich aufmerksam. Und der FC Bayern würde den Angreifer gerne verpflichten – jetzt spricht er selbst.

Woltemade weicht Bayern-Gerüchten aus

Dieser Wechsel wäre ein echter Kracher! Verlässt Woltemade den VfB Stuttgart nach nur einer Saison wieder und wechselt zum deutschen Rekordmeister? Laut „Sky“ sei dieses Szenario alles andere als unwahrscheinlich – denn Woltemade soll sich mit den Bayern bereits über einen Vertrag einig sein.

Vor dem U21-EM-Finale gegen England ist er zu einem möglichen Wechsel zum FC befragt worden. „Wir spielen morgen ein Finale, das ist der einzige Fokus“, sagt Woltemade. „Es gibt immer Sachen, die um einen herum passieren. Das betrifft ja nicht nur mich, sondern auch die anderen“, redete er das Thema schnell klein.

++ FC Bayern München: Es kommt knüppeldick! Klub-Boss teilt es allen mit ++

„Das ist die einzige Chance in meinem Leben, den U21-Titel zu gewinnen, und ich will es schaffen“, so Woltemade. Ein Dementi hört sich jedoch auch anders an – nach der U21-EM könnte also richtig Fahrt in diese Thematik kommen.

VfB-Boss mit klarer Ansage

Beim VfB sieht man dem noch recht gelassen entgegen – auch, weil man weiß, dass man alle Trümpfe in der Hand hat. Schließlich besitzt Woltemade noch einen Vertrag bis 2028 und hat keine Ausstiegsklausel. „Ich habe mich dazu bereits geäußert. Und zwar mit Punkt. Dabei bleibt es“, stellte VfB-Boss Alexander Wehrle gegenüber „RTL/ntv“ und „sport.de“ klar.

Weitere News:

„Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!“, hatte Wehrle schon vor einigen Tagen gegenüber der „Stuttgarter Zeitung„. Die Verhandlungen zwischen den Bayern und dem VfB dürften also zäh und schwer werden.