Bayer Leverkusen macht Nägel mit Köpfen – neues Abwehr-Juwel für ten Hag

Ibrahim Maza, Tim Oermann, Axel Tape und Issa Traore – all diese vielversprechenden Talente hat Bayer Leverkusen in diesem Sommer bereits für sich gewinnen können. Die Werkself setzt in den ersten Wochen der Sommer-Transferperiode vor allem auf entwicklungsfähige Spieler für die Zukunft.

Nach diesem Konzept hat Bayer Leverkusen nun einen weiteren Youngster verpflichtet: Wie die Werkself am Freitag(27. Juni) bekannt gegeben hat, schließt sich Abdoulaye Faye dem Vizemeister an. Das Defensiv-Juwel gehört zu den spannendsten Defensiv-Talenten Europas.

Bayer Leverkusen verpflichtete neuen Defensiv-Youngster

Leverkusen hat mit Faye einen 20-jährigen Innenverteidiger vom schwedischen Klub BK Häcken verpflichtet. Mit einer Ablösesumme von knapp drei Millionen Euro und einem Vertrag bis 2030 ist der Transfer eine Investition in die Zukunft des Vereins.

Der Vizemeister reagiert damit auf den Qualitätsverlust durch Abgänge wichtiger Spieler wie Jonathan Tah. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes betonte: „Mit Abdoulaye Faye haben wir einen äußerst talentierten Abwehrspieler für uns gewonnen. Seine Verpflichtung ist ein Transfer mit Weitblick.“

Faye selbst freut sich über die neue Herausforderung: „Das ist eine großartige Chance, die ich unbedingt nutzen möchte. Ich werde nun alles dafür tun, um mich langfristig bei Bayer 04 zu empfehlen.“ Der 1,91 Meter große Innenverteidiger spielte zuvor nur zwölf Profispiele für BK Häcken.

Faye vor direkter Ausleihe?

Trotz des langfristigen Vertrags wird Faye vorerst bei Bayer Leverkusen nicht im Bundesliga-Kader stehen. Stattdessen soll er bei einem Leih-Klub regelmäßig Spielzeit bekommen, um Erfahrungen zu sammeln und sich sportlich weiterzuentwickeln. Konkrete Pläne für seinen Leihverein stehen jedoch aktuell noch aus.

Dieses Modell verfolgt Bayer Leverkusen bereits mit Oermann, der vom VfL Bochum geholt und sofort an Sturm Graz verliehen wurde. Durch das frühzeitige Fördern junger Spieler zeigt Leverkusen erneut, dass der Klub auch bei Transferstrategien auf nachhaltiges Wachstum setzt.

