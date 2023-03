Helene Fischer verletzt: SIE standen schon mit Gips auf der Bühne

Es war eine Nachricht, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Nur einen Tag vor ihrem offiziellen Tourstart musste Helene Fischer ihre „Rausch“-Tournee verschieben. Die Schlagersängerin hat sich bei Proben zu ihrer spektakulären Show eine Rippenfraktur (eine äußerst schmerzhafte Verletzung, wie uns ein Arzt erklärte) zugezogen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Künstler kurz vor einer großen Show einen Rückschlag hinnehmen musste. Besonders in Zeiten der Coronapandemie wurden viele Konzerte auf den letzten Drücker abgesagt. Doch selten traf es eine so große Künstlerin wie Helene Fischer.

Helene Fischer bricht sich die Rippe

Offiziell soll ihre Tour nun am 11. April in Hamburg starten. Die Fans drücken ihr sicherlich die Daumen, dass sie bis dahin wieder schmerzfrei ist und ihre Tour auch genießen kann. Aber auch andere Künstler haben bereits gezeigt, dass man auch mit Gips zu wahren Höchstleistungen fähig ist.

Als Erstes fällt einem da sicherlich „Die Toten Hosen“-Frontmann Campino ein, der 2008 mit Gipsfuß bei „Rock am Ring“ auftrat. Die Verletzung hatte sich der Punker aus Wut zugezogen. Der FC Liverpool war kurz zuvor aus der Championsleague geflogen. Aus Frust hatte der 60-Jährige danach mit Vollspann gegen eine Mülltonne getreten und sich den Fuß gebrochen, wie die Band danach bekannt gab.

Campino performte trotz Gipsfuß. Foto: IMAGO / POP-EYE

Campino schien das jedoch wenig zu beeindrucken. Er ließ sich nichts anmerken, kletterte sogar samt Gipsfuß auf die Bedachung der riesigen „Rock am Ring“-Bühne. Sein Arzt wird beim Anblick dieser Bilder wohl eher weniger begeistert gewesen sein.

Billie Eilish zieht knallhart durch

Ebenfalls knallhart ist Popstar Billie Eilish. Die hatte sich gar während eines Auftrittes beim „Milano Rocks“-Festival in Mailand am Fuß verletzt. Und was machte der Superstar? Billie verließ kurz die Bühne, ließ sich behandeln und kam anschließend mit einer Schiene zurück auf die Bühne.

Die damals 17-Jährige sang noch ihre Hits „Bury A Friend“, „Bellyache“ und „Ocean Eyes“. Anschließend musste sie ein Crew-Mitglied in den Backstage-Bereich tragen. Da kann sich so manch Fußballer noch eine Scheibe von abschneiden.