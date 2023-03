Helene Fischer verletzt: Ein Tag vor Tourstart – Schlagerqueen muss Konzerte verschieben

Hiobsbotschaft für die Fans von Helene Fischer: Die Schlagersängerin hat nur einen Tag vor ihrem Tour-Auftakt mehrere Konzerte abgesagt. Ersatztermine für die ausgefallenen Shows sind noch nicht bekannt.

Bei Instagram entschuldigt sich Helene Fischer in einem ausführlichen Statement für die Unannehmlichkeiten und erklärt, wieso der Start ihrer „Rausch“-Tour kurzfristig verschoben werden muss. Eines ist sofort klar: Es fällt ihr nicht leicht.

Rippenfraktur! Helene Fischer verletzt sich bei Proben

Bei Instagram meldet sich Helene Fischer nur sehr selten persönlich zu Wort. Doch der Anlass ist Ernst: Während sich die Fans der „Atemlos“-Sängerin bereits auf die große Premiere am Dienstag (21. März) einstimmen, ereilt sie eine traurige Nachricht. Die Musikerin hat gleich neun Konzerte abgesagt.

„Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wieder zu sehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren. Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe“, teilt sie ihren Followern bei Instagram mit.

Helene Fischer muss ärztlichem Rat folgen: „Habe versucht, Verletzung zu verdrängen“

Die geplanten neun Auftritte in Bremen und Köln vom 21. März bis 2. April müssen daher ausfallen. Ganze zwei Wochen muss sich Helene Fischer also schonen, bevor sie wieder auf die große Bühne darf. „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen“, erklärt sie. Und weiter: „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung.“

Wie die Kölner Lanxess Arena wenig später bekannt gibt, sollen die Ersatztermine in ihrer Location zwischen dem 25. August und dem 2. September 2023 stattfinden. Und auch in Bremen kann man bereits ein ungefähres Zeitfenster nennen: Dort soll Helene Fischer zwischen dem 10. und 12. Mai auftreten. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Premiere der „Rausch“-Tournee wird somit auf den 11. April verlegt und in Hamburg zelebriert.