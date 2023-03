Helene Fischer: Am Dienstag lässt sie die Bombe platzen

Auf diesen Moment haben Tausende Fans so sehnlich gewartet. Am 21. März 2023 um 20 Uhr ist es endlich so weit (Vorbehaltlich, dass es zu keinen kurzfristigen Änderungen kommt). Helene Fischer wird die Bühne der Bremer ÖVB-Arena betreten. Es ist das erste Konzert ihrer riesigen „Rausch“-Tour. Das erste Mal, dass sie ihre neue Show präsentieren darf. Um 20 Uhr wird die Bombe platzen und die Schlagerkönigin kann endlich zeigen, was sie für ihre Fans vorbereitet hat.

Es dürfte ein Abend der Superlative werden. Schließlich ist man von Helene Fischer nichts anderes gewohnt. Bei einer Pressekonferenz im September vergangenen Jahres versprach die Sängerin bereits: „Wir wollen etwas ganz Großes und Magisches auf die Beine stellen und das Publikum aus ihrem Alltag entführen.“

Helene Fischer startet ihre „Rausch“-Tour 2023

Was genau? Dazu gab es bislang nur kurze Ausschnitte. 40 Musiker, Tänzer und Artisten werden zusammen mit Helene auf der Bühne stehen. Wie es scheint, haben Helene und ihre Unterstützer mehrere Bühnendesigns entwickelt. Bilder zeigen Bambussprossen, Wasserfontänen, rot leuchtende LED-Wände.

Helene Fischer selbst sieht sich kurz vor der Premiere auf einem guten Weg. „No easy way out. Läuft alles super bei uns“, kündigte die Sängerin am Wochenende bei Instagram an. Sie könne es kaum erwarten, ihre Fans endlich wiederzusehen.

Helene-Fischer-Fans in heller Aufregung

Das dürfte auf Gegenseitigkeit beruhen. „Ich kann es einfach nicht fassen, dass es bald so weit ist, das wird so unglaublich schön“, jubelt ein Fan bei Instagram. Eine andere Followerin ergänzt: „Ich weiß noch, wie wir bei „Wetten, dass..?“ 2021 saßen und vor Freude gar nicht mehr stillhalten konnten, als es hieß, irgendwann 2023 kommt eine neue Tour. Und jetzt geht es schon nächste Woche los.“

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird Helene Fischer in Bremen auftreten. Im Anschluss folgen Konzerte in Köln, Hamburg und Dortmund. Tickets gibt es noch im Vorverkauf.