Rossmann, dm und Co.: Wichtiges Produkt scheint häufig zu fehlen – Gefahr für deine Gesundheit

Vor allem Frauen lieben den Einkauf bei Rossmann, dm und Co. Neue Make-up-Trends, duftende Shampoos und kühlende Hautpflege – hier werden Kundenträume wahr.

Oder etwas nicht? Ein wichtiges Produkt scheint in letzter Zeit immer wieder zu fehlen. Dabei könnte das Fehlen sogar ein Problem für die Gesundheit darstellen. Wir haben bei Rossmann und dm nachgefragt.

Rossmann, dm und Co.: Corona-Tests ausverkauft?

Eigentlich dachten wir alle, wir hätten es hinter uns. Doch aktuell macht uns eine neue Variante des Coronavirus zu schaffen. Sie sorgt für immer mehr Krankheitsfälle. Das heißt, dass auch die Tests von Rossmann, dm und Co. wieder eine größere Rolle spielen. In einem Beitrag auf „X“ (ehemals Twitter) heißt es dazu: „Die Atemwegserkrankungen müssen beim Hausarzt jetzt wieder getrennt im Hausflur sitzen (dachte die Pandemie wäre over?!), Tests gibt’s bei Rossmann schon lange nicht mehr […] Toll.“ Ist es wirklich ein so großes Problem, aktuell an die Tests zu kommen?

Die persönlichen Erfahrungen sind unterschiedlich: Man hört immer mal wieder von Nachbarn, Freunden oder Kollegen, dass sie keine Coronatests bei Rossmann, dm und Co. bekommen haben. Bei Rossmann in Berlin (Torstraße) sollen sie dagegen sogar Corona-Tests verschenken. Jeder Kunde darf sich beim Einkauf zwei Stück kostenlos mitnehmen. Das bedeutet, dass der Nachschub hier wohl kein Problem darstellt.

Märkte geben Entwarnung

Ähnlich lauten auch die Antworten der Presseabteilungen. Von Rossmann heißt es: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf Ihre Fragen nicht im Detail eingehen können. Wir können Ihnen allerdings Folgendes vermelden: Die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden mit Corona-Tests ist aktuell gesichert. Diese bieten wir bundesweit weiterhin durchgängig an, auch über den Sommer hinweg.“

Von dm bekommen wir ein Statement von Alexander Strehlau, Geschäftsbereichsverantwortlicher Sortiment im Ressort Marketing und Beschaffung von dm-drogerie markt: „Corona-Schnelltests sind bei dm-drogerie markt jederzeit verfügbar, die Beschaffung ist für uns heute sehr planbar.“

Dann scheinen die Erfahrungen mit fehlenden Corona-Tests bei Rossmann, dm und Co. wohl nur Ausnahmen zu sein. Hoffen wir, dass es dabei bleibt und dass sich die neue Variante nicht noch mehr ausbreitet.

