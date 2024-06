Rossmann, dm und Co.: Kunden tun es immer wieder – doch DAS ist eindeutig verboten

Wer bei Rossmann, dm und Co. regelmäßig einkaufen geht, der kommt um die Abteilung mit den Pflegeprodukten nicht herum. Die Drogerie-Ketten verkaufen längst nicht nur Haushaltsreiniger und Kosmetika, sondern vor allem auch Duschzubehör, Körpercremes und Gesichtspflegeprodukte. Während der ein oder andere auch mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe wirft, steht für viele besonders eins bei der Kaufentscheidung im Vordergrund: der Geruch.

Neben bunt eingefärbten Packungen, die einen ersten Eindruck in die Geruchswelt bieten, ertappt sich so mancher Kunde auch mal dabei, die Flaschen zu öffnen und daran zu riechen. Doch ist das überhaupt erlaubt?

Rossmann, dm und Co.: Jetzt herrscht Gewissheit

Bei Rossmann, dm und Co. stehen den Kunden nicht selten Tester zur Verfügung, mit denen sie die Benutzung ausprobieren und den Geruch testen können. Bei andere Produkte hingegen, wie Shampoo, Duschgel und Körpercremes, gibt es solche Proben meist nicht. Also Klappe auf und Nase rein? Bei dieser Frage sind sich einige Kunden schlichtweg nicht sicher, obwohl es eine klare Antwort gibt.

„Gesetzlich erlaubt ist das Riechen am Inhalt, sofern die Verpackung und der Inhalt unbeschädigt bleiben“, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke gegenüber „web.de“. Wer beim Riechen direkt fündig wird und ein geöffnetes beschädigtes Produkt auch direkt kauft, wird in der Regel sowieso eher selten abgestraft. Grundsätzlich gilt: Die Flaschen sollten nicht eingedrückt, beschädigt oder der Inhalt entwendet werden.

Wer sich bei seiner Kaufentscheidung also nicht auf die bunten Bilder auf der Verpackung verlassen will, sondern auf seinen Geruchssinn vertraut, der darf in der Regel an den Produkten bei Rossmann, dm und Co. riechen. Bei Sprüh-Dosen sieht das allerdings anders aus! Da hier beim Geruchstest etwas von dem Inhalt verloren geht, ist das Test-Sprühen grundsätzlich verboten.