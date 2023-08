Helene Fischer: Düstere Aussichten für Fans! Beim Köln-Konzert droht Chaos

Es wird das erste Konzert von ihrer Tour in 2023 nach ihrem Unfall in Hannover. Am 25. August steht Helene Fischer für den Start ihrer Konzert-Reihe in Köln auf der Bühne. Zur Erinnerung: Eigentlich hätte die Sängerin in der Domstadt ihre großangelegte Tour beginnen sollen, ihre Rippenfraktur machte Helene Fischer dann aber einen Strich durch die Rechnung.

Wenige Tage vor dem Show-Marathon – für Köln sind satte sieben Arena-Konzerte geplant – gibt’s jetzt allerdings düstere Aussichten für die Fans von Helene Fischer.

Helene Fischer startet nach Sommerpause in Köln

Köln wird dieser Tage nicht nur für Helene-Fans zur Pilgerstätte. Auch Fußballbegeisterte und Gamescom-Gänger strömen in die Stadt. Wie es der Zufall will, fallen gleich drei Mega-Events in den gleichen Zeitraum.

Denn wenn Helene Fischer am Freitag (25. August) ihr erstes Konzert spielt, ist die Computer- und Videopiele-Messe Gamescom bereits an Tag drei. Die Messe endet erst am Sonntag (27. August). Am Tag davor treffen aber auch noch der 1. FC Köln und Wolfsburg beim Heimspiel in Köln aufeinander, inklusive Fans.

Köln droht Verkehrschaos zu Helene-Konzert

Es werden also ereignisreiche Tage in der Stadt am Rhein, bei dem sich die Fans aller Veranstaltungen auf ein drohendes Verkehrschaos einstellen können. Neben der eh schon hohen Anzahl an erwarteten Besuchern ist auch noch der Zugverkehr zwischen Düsseldorf und Köln bis mindestens zum 15. September eingeschränkt.

Mehr News:

Die Fans von Helene Fischer, die von außerhalb anreisen, aber auch die ortsansässigen Kölnerinnen und Kölner müssen sich demnach auf volle Bahnsteige und etwaige Verspätungen und Ausfälle einstellen.

Die Verantwortlichen des Veranstaltungsortes, der Lanxess-Arena, raten deshalb zu einer vorausschauenden Anreise. Dazu gehört vor allem, sich frühzeitig auf den Weg zu machen, um dem größten Chaos zu entgehen und es am Ende rechtzeitig aufs Konzert schaffen zu können.