Helene Fischer: Nächste bittere Show-Absage? Management wird deutlich

Seit diesem Jahr steht Schlagerkönigin Helene Fischer wieder auf den Bühnen Deutschlands. Bei ihrer großen Live-Tour jagt ein Konzert das nächste. Bis Oktober 2023 spielt sie in zahlreichen Städten und heizt ihren Fans mit Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ oder „Herzbeben“ ein.

Doch in der Vergangenheit konnten ihre Fans sie nicht nur bei Konzerten bewundern. Das Highlight des Jahres für viele Helene Fischer Fans: Die große „Helene Fischer Show“. Nachdem diese aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, hoffen die Fans dieses Jahr auf ein Comeback. Allerdings stehen die Chancen dafür alles andere als gut.

Helene Fischer seit 2011 vor der Kamera

Die erste Aufzeichnung ist bereits viele Jahre her. 2011 stand die Ex-Freundin von Florian Silbereisen das erste Mal als Moderatorin vor der Kamera und führte das Publikum durch die Show. Während der Jahre fanden zahlreiche Gäste und Schlager-Kollegen ihren Weg zu Helene Fischer und feierten gemeinsam mit ihr und den Zuschauern.

2019 kam dann der harte Schnitt und es folgte keine neue Ausgabe mehr. Für die Fans natürlich eine traurige Sache. In diesem Jahr dürfte dem Ganzen jedoch nichts mehr im Wege stehen. Schließlich gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr. Und auch die Sängerin selbst scheint topfit. Nun spricht das Management Klartext.

Helene Fischer: Management mi finsterer Prognose

In einem Statement gegenüber RTL macht der Manager von Helene Fischer, Uwe Kanthak, keine besonderen Hoffnungen auf ein Comeback der Show: „Ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann“, heißt es. Und weiter: „Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht.“

Klingt nicht sehr vielversprechend. Bleibt also abzuwarten, ob die Fans nach vier Jahren ohne die „Helene Fischer Show“ endlich wieder mit ihrem Idol feiern können oder wieder verzichten müssen.