Helene Fischer legt erneut Bruchlandung hin – es geschieht vor laufender Kamera

Es war wohl einer der größten Schockmomente ihrer Karriere. Im Juni 2023 verletzte sich Schlagerkönigin Helene Fischer während eines Konzerts in Hannover so schwer, dass sie prompt abbrechen musste. Es geschah bei einer waghalsigen Nummer am Trapez. Plötzlich war ihr Gesicht blutüberströmt und die Fans in großer Sorge.

Doch schnell gab es Entwarnung: Helene Fischer ist wohl auf. Aktuell gönnt sie sich eine Pause von ihrem Konzert-Marathon der letzten Monate. Doch es wird nicht still um die 39-Jährige. Denn sie ist in zahlreichen Werbespots des Discounters Lidl als Werbegesicht zu sehen. In einem der Clips legt der Schlagerstar nun wieder eine Bruchlandung hin. Doch diese ist – anders als in Hannover – gewollt.

Helene Fischer fliegt im Werbespot auf ihr Gesicht

In dem kurzen Video auf der Instagramseite des Discounters sieht man die Sängerin durch eine Filiale schlendern. Doch sie ist nicht allein: Begleitet wird Helene Fischer von zahlreichen Tänzern. Mit von der Partie ist auch Comedian Max Giermann, der ebenfalls für die Produkte von Lidl wirbt.

Plötzlich wird Helene Fischer in dem Spot von den Tänzern dazu angefeuert, auf sie zu zurennen. Natürlich wollen sie den Schlagerstar anschließend auffangen. Gesagt, getan: Helene Fischer nimmt Anlauf und sprintet los. Die Gruppe von Tänzern warten schon mit ausgestreckten Armen auf den Absprung der 39-Jährigen, als sie plötzlich abgelenkt werden.

Helene Fischer stürzt zu Boden

Plötzlich ertönt ein lauter Schrei von Max Giermann, der sich über 50 Prozent Rabatt freut. Die Helfer von Helene sind kurz abgelenkt und zack: Landet die Schlagersängerin auf ihrem Gesicht. Nachdem sie sich wieder aufgerichtet und kurz sortiert hat, gibt sie Entwarnung: „Nichts passiert.“ Bei der Inszenierung des Sturzes ist also keiner zu Schaden gekommen.

Die Fans feiern die Werbung und vor allem den Fakt, dass die Ex-Freundin von Florian Silbereisen auch über sich selbst lachen kann. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Absolut geniale Werbung. Helene hat auch einfach so einen geilen Humor und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Die Werbung passt halt einfach zu ihr.“