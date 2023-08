Helene Fischer stürzt im neuen Lidl-Spot: Discounter erklärt Unfall

Sie schien fast ein wenig vom Pech verfolgt. Ja, die erste Hälfte ihrer großen „Rausch“-Tour hätte für Helene Fischer sicherlich besser laufen können. Weniger schmerzhaft vielleicht. Wir erinnern uns: Kurz vor Tourstart brach sich die Schlagerkönigin eine Rippe. Dann folgte ein verbrannter Hintern, Helene war einem Strahler zu nahe gekommen und ganz zum Schluss krachte die 39-Jährige auch noch aufs Trapez, zog sich eine blutige Platzwunde zu.

Und nun auch noch das. In dem neuen Werbespot mit Helene Fischer, den der Discounter Lidl vor Kurzem vorstellte, legt sich die Schlagerkönigin erneut aufs Gesicht. Was war passiert?

Helene Fischer landet im neuen Lidl-Spot auf dem Gesicht

Wir sehen Helene mit ihren Tänzern in den Markt marschieren. Die Sängerin schnuppert an einem Baguette, fragt, ob es denn auch vegane Eissorten bei Lidl gibt, sprintet plötzlich durch einen Gang, springt im Glauben ab, ihre Tänzer würden sie auffangen. Doch als Komiker Max Giermann plötzlich von fünfzig Prozent Rabatt spricht, konzentrieren die Tänzer sich nur noch auf ihn und Helene landet mit dem Gesicht zuerst auf dem Boden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist doch nicht etwa eine Anspielung auf Helenes Sturz bei einem ihrer Konzerte? Nein, so Lidl gegenüber der „AZ“. Der Dreh zu diesem Werbespot sei bereits Anfang des Jahres vonstattengegangen. Also weit vor dem Trapezunfall der Schlagerkönigin bei ihrem Auftritt in Hannover.

Helene Fischer spielt Ende August wieder Konzerte

Der Unfall und der damit verbundene Abbruch des Konzertes, er war ein schwerer Schlag für die Sängerin. „Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen“, schrieb sie auf Instagram, gab ihren Fans aber auch direkt zu verstehen, dass es ihr gut gehe.

Die „Rausch“-Tour geht bereits am 25. August 2023 in Köln weiter. Im Anschluss folgen noch Auftritte von Helene Fischer in Wien, Zürich, München und Frankfurt.