Helene Fischer in Hamburg: Rührender Moment mit Thomas Seitel – das haben Fans nicht erwartet

Was lange währt, wird endlich gut. Am Dienstagabend (11. April) eröffnete Helene Fischer ihre „Rausch“-Tour 2023 live in Hamburg. Zunächst sollte die Show in Köln am 25. März stattfinden, doch aufgrund einer Rippenfraktur hat die Schlagersängerin ihre ersten neun Konzerte verschieben müssen. Ersatztermine für die geplanten Auftritte in Köln und Bremen sind bereits gefunden (Mehr dazu hier).

Nach zwei Wochen des Bangens und Zitterns war es dann endlich so weit. Helene Fischer lieferte eine „spektakuläre“ Show in der Barclays Arena ab, hieß es bereits am nächsten Morgen von Konzertbesuchern im Netz. Dabei sorgte eine Performance für eine besonders große Überraschung.

Helene Fischer holt Thomas Seitel auf die Bühne – öffentliches Liebesbekenntnis!

Monatelang mussten die Fans von Helene Fischer auf diesen Abend warten, am Dienstag bekamen sie endlich zu sehen, woran ihr Idol die ganze Zeit über gearbeitet hatte. Die Zuschauer in Hamburg waren die ersten, die die einzigartige „Rausch“-Show live erleben durften. Umso größer war die Überraschung, als die Schlagersängerin plötzlich ihren Song „Hand in Hand“ anstimmte.

Die Ballade hat Helene Fischer selbst (in Zusammenarbeit mit Natalie Grant, Bernie Herms und Paul T. Duncan) geschrieben. „Durch dich glaube ich an Wunder und Zeichen. Oh, du gibst so viel von dir. Du verdienst nur Liebe von mir“, singt sie darin. Ein äußerst intimes Liebesbekenntnis an ihren langjährigen Freund Thomas Seitel. Die beiden seien „seelenverwandt“, heißt es im Songtext.

In Hamburg holte Helene Fischer ihren Thomas sogar für diesen emotionalen Song auf die Bühne. Gemeinsam tanzte das Paar an Strapaten, während die 38-Jährige „Hand in Hand“ trällerte. Ein wahrlich rührender Moment für alle im Saal, insbesondere da die Sängerin ihre Beziehung sonst komplett aus der Öffentlichkeit heraushält.

Die Fans der Schlagerkönigin sind hin und weg von diesem Anblick. „Eine sehr schöne Performance“, schwärmt eine Frau bei Instagram. Von einer anderen heißt es: „Schön die beiden zusammen zu sehen.“ Unter der Aufnahme der „Hand in Hand“-Performance von Helene Fischer und Thomas Seitel häufen sich zudem rote Herzen. Das Liebesglück der Musikerin ist nicht mehr zu übersehen.