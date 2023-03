Helene Fischer: Neues Statement sorgt für Verwirrung – „Das darf jetzt nicht wahr sein?“

Es ist eine logistische Meisterleistung, die die Planer von Helene Fischers „Rausch“-Tournee gerade leisten müssen. So müssen nach dem Rippenbruch der Schlagerkönigin nicht bloß ein Termin, sondern gleich neun Termine neu datiert werden. Beeindruckend ist allerdings schon, wie schnell Tour-Veranstalter „Live Nation“ Licht ins Dunkel bringen konnte.

Und so konnte Helene Fischer bereits zwei Tage nach der dramatischen Verkündung des Unfalls bekannt geben, wann sich ihre Fans in Bremen und Köln auf sie freuen dürfen. Auf Instagram teilte Helene die neuen Termine.

Helene Fischer mit neuen Statement

Demnach wird das Bremen-Konzert vom 22. März auf den 10. Mai 2023, das Konzert vom 23. März auf den 11. Mai und vom 21. März auf den 12. Mai 2023 verlegt. Die Fans aus Köln müssen sich dagegen noch etwas länger gedulden.

Für das Konzert am 2. April gilt als Ersatztermin der 25. August 2023. Am 26. August dürfen die Ticketinhaber kommen, die sonst am 25. März gekommen wären. Am 27. August die Fans vom 26. März, am 30. August, die Anhänger vom 29. März, am 1. September die vom 31. März und zu guter Letzt gilt für die Menschen, die die Schlagerkönigin am 1. April gesehen hätten, der 2. September 2023.

Helene-Fischer-Fans sind verwirrt

Klingt ein bisschen verwirrend? Das sehen auch einige Fans so. „No, wie viele Menschen wohl an falschen Tagen kommen werden? Oh mein Gott“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein weiterer ergänzt: „Bisschen verwirrend. Aber okay, ich nehme einfach alle Tickets mit und das richtige wird dann wohl dabei sein. Freue mich, dass es nachgeholt wird.“ Oder: „Ich seh mich schon mit dem falschen Ticket da stehen.“

Doch es gibt auch Fans, denen die neuen Termine scheinbar nicht so taugen. „Das darf jetzt nicht wahr sein, oder?“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Leider kann ich auf kein Nachholkonzert, bin dann im Urlaub.“