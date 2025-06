Michelle über Abschiedstour: „Dürfen den Rahmen nicht massiv sprengen“

Sie ist eine Legende der Schlager-Szene: Michelle. Mit Songs wie „Wer Liebe lebt“, „Idiot“ oder „Paris“ schuf die 53-Jährige echte Klassiker. Doch im kommenden Jahr wird Michelle Abschied nehmen. Einmal geht die Sängerin noch auf große Tour. Dann ist Schluss.

„Zum letzten Mal – Flutlicht“, so heißt die Tournee der Frau, die zuletzt auch wieder beim „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen dabei war. Die Vorbereitungen sind, obwohl die Konzerte erst im kommenden Jahr anstehen, aber bereits in vollem Gange, wie uns Michelle im Interview verriet.

Michelle geht ein letztes Mal auf Tournee

„Die Setlist legen wir gerade fest. Welche Songs dürfen keinesfalls fehlen, was bauen wir drumherum, wie werden die Arrangements angelegt. Wir sind da jetzt in den ersten Zügen. Im Endeffekt geht die Zeit dann aber schnell um. Man sagt immer: Das ist noch ewig hin, und plötzlich stehen die Konzerte vor der Tür“, so Michelle.

Die Termine von Michelles „Zum letzten Mal – Flutlicht“-Tournee:

18. Januar 2026 – Lingen

19. Januar 2026 – Bielefeld

21. Januar 2026 – Zwickau

22. Januar 2026 – Berlin

23. Januar 2026 – Leipzig

25. Januar 2026 – Nürnberg

27. Januar 2026 – Erfurt

28. Januar 2026 – Hannover

30. Januar 2026 – Magdeburg

31. Januar 2026 – Hamburg

1. Februar 2026 – Oberhausen

3. Februar 2026 – Stuttgart

4. Februar 2026 – Frankfurt

5. Februar 2026 – Köln

7. Februar 2026 – Cottbus

9. Februar 2026 – Chemnitz

10. Februar 2026 – Rostock

13. Februar 2026 – Wien

So wird sie unter anderem Hits wie „Wer Liebe lebt“, „Nicht verdient“, „Idiot“ oder auch „Paris“ singen. „Wir versuchen aber, die ganzen 33 Jahre abzubilden. Also auch Songs, die man auf Konzerten nicht so häufig gespielt hat, aber doch wichtige Wegweiser waren. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nicht zu viel auswählen, wir können ja kein fünfstündiges Konzert spielen“, lacht die 53-Jährige.

++ „Wunderbarer Grund“: Florian Silbereisen verrät, warum Helene Fischer wirklich beim Schlagerbooom fehlt ++

Warum denn eigentlich nicht? Die Fans wären sicherlich begeistert. „Ein bisschen überziehen werden wir sicherlich. Aber klar, wir dürfen den Rahmen nicht massiv sprengen. Ganz egal, welche Songs wir spielen, irgendjemand wird immer sagen: ‚Warum habt ihr den Song nicht gespielt? Man, das ist doch mein Song.‘ Zu hundert Prozent gerecht werden, kann man keinem. Aber das ist auch nicht die Aufgabe. Es geht darum, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen. Und das werden wir zu 100 Prozent“, ist sich Michelle sicher.

Das ganze Interview mit der Schlager-Königin kannst du hier nachlesen.