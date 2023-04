Helene Fischer mit deutlicher Ansage – ihre Fans sind fix und fertig: „Ich heule“

Seit mehreren Tagen müssen die Fans von Helene Fischer zittern. Eigentlich hätte die Schlagersängerin bereits seit dem 25. März auf großer „Rausch“-Tour sein sollen. Ihren Tour-Auftakt in Köln hat die Musikerin jedoch kurzfristig verschieben müssen.

Bei den Proben zu ihrer Tour erleidet Helene Fischer einen Unfall und verletzt sich schwer. Ihr Arzt diagnostiziert eine Rippenfraktur und schreibt die „Atemlos“-Sängerin krank. Ganze neun Konzerte in Köln und Bremen fallen ins Wasser. Ein Schock für ihre Fans, die sich seit Monaten auf die Show freuen.

Helene Fischer gibt Entwarnung: „Ich hab‘ grünes Licht vom Arzt bekommen“

Noch bevor Helene Fischer wieder auf der Bühne steht, gibt ihr Team bereits Nachholtermine bekannt und erklärt den Auftritt in Hamburg am 11. April für den neuen Starttermin. Lange Zeit ist unklar, ob die 38-Jährige bis dahin wieder fit ist. Immerhin hat sie sich eine Rippe gebrochen und ohne die Genehmigung ihres Arztes darf Helene nicht auftreten (Mehr dazu hier).

Jetzt gibt Helene Fischer Entwarnung. Zu einem Video, das sie wieder bei den Proben zur „Rausch“-Tour zeigt, schreibt sie bei Instagram: „Der April bringt neue Energien mit sich. In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab‘ grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!“

Im kurzen Clip zeigt sich die Sängerin ungeschminkt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht. „Wir nehmen einen zweiten Anlauf und jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf. Ich freue mich wahnsinnig auf euch“, verkündet Helene Fischer mit ausgestreckten Armen. Im Hintergrund üben ihre Tänzer bereits die Choreografien zur Show.

Fans von Helene Fischer rasten aus: „Ich kann’s kaum glauben“

In der Kommentarspalte macht sich pure Euphorie breit. Die Fans der Schlagerkönigin können ihr Glück kaum fassen, wie zahlreiche Kommentare und weinende Emojis deutlich machen:

„Ich heule! Wir freuen uns so so sehr, Helene! Du hast unseren Tag gerettet!“

„Ich war noch nie so erleichtert und glücklich.“

„Es freut mich so für dich, dass es dir wieder besser geht.“

„Ich kann’s kaum glauben, endlich!“

„Dieses Video schlug ein wie ein Blitz in mein Herz!“

„Schönste Nachricht und schön, dass du fit bist.“

Nun ist es also offiziell: Ihre „Rausch“-Tour für das Jahr 2023 startet Helene Fischer am Dienstag, den 11. April, in der Barclays Arena Hamburg.