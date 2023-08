Helene Fischer mit bitterer Zukunftsprognose – diese Nachricht dürfte Fans nicht gefallen

Nach ihrem Unfall in Hannover war Helene Fischer erstmal getrennt von ihren Fans. Nicht nur, dass ihre Tour pausierte, sie hielt sich auch wieder mal bedeckt auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Sängerin brauchte Zeit zur Regeneration und eine Verschnaufpause von ihrem Konzert-Marathon von 2023.

Am Freitag (25. August) kam nach der langen Trennung dann endlich das langersehnte Wiedersehen bei ihrem Konzert in Köln. Es war die Auftaktveranstaltung ihrer insgesamt sieben Abende in der Domstadt. Bei dem Event am Samstagabend (26. August) machte Helene Fischer dann allerdings eine Ansage, die ihren Fans so gar nicht gefallen dürfte.

Helene Fischer spielt Konzert-Marathon in Köln

Während sich viele ihrer Kolleginnen und Kollegen auf diversen Social-Media-Kanälen in Szene setzen und von einer Show zur nächsten wandern, konzentriert sich Helene Fischer lieber auf ihr hartes Training und ihre ausgefallenen Bühnenauftritte. Dass die Sängerin in einem Format zu Gast ist, ist mittlerweile zur Ausnahme geworden.

Ihrer Aussage in der Kölner Lanxess Arena nach zu urteilen, wird das auch erstmal so bleiben. Denn auch wenn Helene aktuell durch Deutschland tourt, ist es wohl kein Dauerzustand, an den sich die Fans gewöhnen können.

Schlager-Star macht bittere Ankündigung

Wie der „Express“ berichtet, plant Helene Fischer nach dem Ende ihrer Tour erstmal wieder den Rückzug. „Jeden Abend live für euch zu singen, tut so gut. Ich werde in den nächsten Wochen wieder extrem viel Energie aufsaugen und dann im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen ruhiger machen.“

Wie sich „ein bisschen ruhiger machen“ bei der Sängerin anfühlen kann, merkten ihre Fans bereits in ihrer mehrjährigen Pause. Kurz nach ihrer Stadion-Tour in 2018 verabschiedete sich Helene Fischer von der Bildfläche und löschte auch gleich mal ihre Instagram-Historie. 2021 kam sie dann mit neuer Musik zurück. Bleibt abzuwarten, wie es nach dem Ende ihrer Live-Tour von 2023 weitergeht.