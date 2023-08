Helene Fischer: Ausgerechnet ein Florian bringt sie in Köln aus dem Konzept

Für ihre treuen Fans war es ein Schock. Ausgerechnet beim letzten Konzert vor der Tourpause hatte sich Schlagerkönigin Helene Fischer erneut verletzt. Bei einer ihrer spektakulären Akrobatiknummern hatte sich die Schlagerkönigin eine blutende Platzwunde zugezogen. Das Konzert musste zunächst unter- und anschließend abgebrochen werden.

Es war schon die zweite Verletzung im Rahmen der „Rausch“-Tour, die bekanntermaßen wegen eines Rippenbruchs später starten musste. Doch nun konnte es endlich weitergehen und die Vorfreude der Fans auf die kommenden Konzerte ist nachvollziehbar riesig. So spielt die 39-Jährige seit Freitag in Köln. Sieben Gigs wird Helene Fischer in der Domstadt geben.

Helene Fischer trifft erneut auf Brownie-Boy Dirk

Sieben Konzerte mit Tausenden glückseligen Fans. Ob jedoch alle am Ende so viel zu erzählen haben wie Helene-Fan Dirk, darf bezweifelt werden. Dirk? Da dürfte bei einigen etwas klingeln. Der junge Mann war schon im Mai bei den Konzerten in Oberhausen dabei und wurde als Helenes Brownie-Boy zur Legende (hier die ganze Geschichte).

Am Freitag war Dirk wieder bei Helene. Und dieses Mal schaffte er es erneut zur Schlagerkönigin auf die Bühne. „Du bist Dirk, kann das sein? Dass ich mich an dich noch erinnere. Du bist mir jedes Mal aufgefallen“, strahlte die Sängerin ihren treuen Fan an, der auch gleich einen Anschlag auf Helene vorhatte.

So sollte für seinen Chef, der das Konzert krankheitsbedingt leider absagen musste, ein Geburtstagsständchen gesungen werden. Wie der denn heiße, wollte Helene wissen. Als Dirk ihr dann ins Ohr flüsterte, dass er Florian heiße, geriet die Sängerin doch ein bisschen aus dem Konzept. „Florian? Toll. Ein toller Name“, lachte Helene, platzierte Dirk auf einer Sitzgelegenheit neben sich und stimmte direkt ein Ständchen an.

Für Brownie-Boy-Dirk ein unvergessliches Erlebnis, wie er gegenüber unserer Redaktion berichtete. „Ich war voll mit Adrenalin. Ich meine, das Foto war schon die Krönung, aber dann noch zweimal mit ihr auf der Bühne zu stehen, zu tanzen und zu singen. Wer erlebt sowas schon mit seinem absoluten Idol?“, schien Helenes Super-Fan auch am Sonntag (27. August) nach dem Konzert noch komplett geflasht.