Helene Fischer veräppelt Fan bei Oberhausen-Konzert: „Magen kann sich bis dahin erholen“

Da war aber jemand wirklich bestens gelaunt. Ja, Helene Fischer hatte Spaß, als sie am Dienstag (23. Mai) zum ersten ihrer insgesamt fünf Oberhausen-Konzerte auf die Bühne kam. Die Schlager-Königin lachte, grinste, scherzte mit ihren Fans. Dabei bekam besonders eine Anhängerin den Humor der 38-Jährigen zu spüren.

Was war passiert? Helene Fischer hatte gerade zum kurzen Monolog auf der Bühne angesetzt, als sie in der ersten Reihe ein Schild entdeckte. „Tausche Brownies gegen ein Foto mit Mara“ war darauf zu lesen. Mara, das war die junge Dame, die eben jene Mini-Kuchen im Tausch gegen ein Selfie anbot. Ein Angebot, das Helene Fischer zunächst einmal sichtlich verwirrte.

Helene Fischer veräppelt Fan bei Oberhausen-Konzert

„Brownies, du hast gebacken für mich?“, fragte sie verzückt. Allerdings. Und Mara hatte die Schokoküchlein sogar mitgebracht. „Okay, sie holt aus ihrer Bauchtasche den Brownie raus“, kommentierte Helene immer noch dezent überrascht die weiteren Vorgänge.

„Ich weiß nicht genau, ob der nicht zerquetscht ist. Der ist jetzt schon ein bisschen geschmolzen, denke ich“, hatte Helene aber auch leichte Bedenken. Nicht zu Unrecht. So wirkte der in Folie eingewickelte Brownie aus der Ferne der Tribüne aus gesehen, schon recht matschig. Ein Eindruck, der nicht zu täuschen schien.

Helene: „Das ist jetzt so ein richtig saftiger Brownie. (…) Du hast wirklich einen Brownie hier drin, ich drehe durch.“ Sie fand es jedoch durchaus bemerkenswert, dass Mara diese Anstrengungen auf sich genommen habe, auch wenn die Optik des Kuchens nicht mehr optimal sei.

„Also ich habe schon viel erlebt, aber dass man Brownies mit zum Konzert nimmt … hey, danke. Das sieht auch ein bisschen nach was anderem aus, aber ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Nichts für ungut, der schmeckt bestimmt toll, Mara“, scherzte Helene weiter.

Brownie wird zum Running Gag

Und das Brownie-Gate war für Mara noch nicht ausgestanden. So bot im zweiten Teil des Konzertes ein Fan namens Dirk an, den Brownie zu essen, wenn er dafür ein Foto bekomme. Klar, dass sie den Brownie direkt holen ließ.

„Lieber Dirk, hier kommt dein Brownie, einen Guten“, scherzte die Sängerin, während sie Dirk den Schokokuchen übergab. Der nutzte die Gelegenheit, um noch ein wenig zu plaudern. Ob sie denn wolle, dass er Sonntag noch mal wiederkomme? „Ich möchte, dass du wiederkommst, guck mal, du hast doch noch bis dahin Zeit. Dein Magen kann sich bis dahin total erholen. Du isst den schön jetzt auf“, konterte Helene knallhart. Oder wie sie es so schön ausdrückte: „Mensch, was der Brownie heute alles ausgelöst hat.“ Zu kuriosen Szenen kam es zuletzt auch, als Helene Fischer einen Lidl betrat. Was war geschehen?