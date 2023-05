Helene Fischer: Irres Geschenk in Oberhausen – nun liegt es bei IHM im Gefrierschrank

Die Lacher hatte er auf jeden Fall auf seiner Seite. Ja, es war ein sehr unterhaltsamer Abend, den Helene Fischer ihren Fans am vergangenen Dienstag (23. Mai) in Oberhausen bot. Und daran hatten vor allem zwei Zuschauer nicht unerheblichen Anteil.

Auf der einen Seite wäre da Hobby-Bäckerin Mara. Die junge Frau aus Reihe 1 wollte unbedingt ein Selfie mit der Schlagerkönigin. Und so überlegte sie sich einen gewieften Plan. Mara stellte sich in die Küche und backte gleich mehrere Brownies für Helene Fischer.

Das geschah mit Helene Fischers Brownies

Dazu malte die junge Frau noch ein Plakat. „Tausche Brownies gegen ein Foto mit Mara“ war darauf zu lesen. Das war so verrückt, dass Helene direkt darauf einging. „Brownies, du hast gebacken für mich?“, fragte sie verzückt in die Runde. Und ja, es stimmte. Mara kramte in ihrer Bauchtasche, warf ihrer Lieblingssängerin die Schokoküchlein auf die Bühne. So richtig begeistert schien Helene jedoch nicht. (Hier die ganze Geschichte)

„Also ich habe schon viel erlebt, aber dass man Brownies mit zum Konzert nimmt … hey, danke. Das sieht auch ein bisschen nach was anderem aus, aber ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Nichts für ungut, der schmeckt bestimmt toll, Mara“, scherzte die 38-Jährige.

Danach geriet der Brownie erst einmal in Vergessenheit, bis im zweiten Teil des Konzertes Dirk auf den Schoko-Zug aufsprang. Er bot an, den Brownie zu essen, wenn er nur ein Foto mit Helene bekäme. Ein Angebot, dass die Sängerin nicht ablehnen konnte. Vermutlich auch, weil sie das zermatschte Gebäck dann nicht mehr essen musste, scheute sie weder Mühen noch Verrenkungen, um mit Dirk ein Selfie zu machen und ihm schlussendlich die Brownies zu übergeben.

Jetzt spricht Helenes Brownie-Boy

Doch jetzt kommt raus: Dirk hat ein bisschen geschummelt. So meldete sich der Helene-Fan aus Ratingen bei unserer Redaktion: „Hi, ich bin Dirk, der Brownie-Boy von Helene Fischer und ich wollte danke sagen, für euren absolut unterhaltsamen Artikel. Falls es euch interessiert, mir geht es gut. Den Brownie habe ich nicht gegessen. Ich kann kein Risiko eingehen, am Sonntag nicht fit zu sein, um mir die großartige Show von Helene noch einmal anzusehen. Dafür hat der Brownie einen festen Platz in meinem Gefrierschrank erhalten, wo er wohl für immer liegen wird. Wer bekommt schon Kuchen von Helene Fischer geschenkt? Gut, der Brownie war von Mara (die auch schon Kontakt zu mir aufgenommen hat), aber Helene hat ihn mir überreicht. Ich würde sagen, das zählt.“

Helene-Fischer-Fan Dirk und sein Brownie. Foto: Privat

Für Sonntag plant der Super-Fan übrigens direkt die nächste Aktion, schließlich schaffte es seine Mutter nicht aufs Foto mit der Schlagerkönigin, das muss nun dringend nachgeholt werden. Auch wenn es von der Tribüne, auf der Dirk am Sonntag stehen wird, wohl etwas schwerer wird. Dienstag stand Dirk nämlich noch im Innenraum.