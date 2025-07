Bittere Nachricht für Italien-Urlauber – schon dieses Wochenende kommt es knüppeldick!

Die Urlaubs- und Ferienzeit markiert für viele die schönste Zeit des Jahres – doch sie bringt auch Herausforderungen mit sich. So drohen an den Reisewochenenden oftmals Staus, Verspätungen und Verkehrschaos auf den wichtigsten Urlaubsrouten durch Europa.

Vor allem das letzte Juli-Wochenende leitet die Hauptreisezeit ein und könnte chaotisch werden. Besonders Italien-Urlauber müssen sich auf Probleme einstellen. Die Reise-Warnstufe Rot wurde bereits ausgerufen, zusätzlich bringt ein landesweiter Streik weitere Schwierigkeiten für Flugreisende mit sich …

Warnungen für den Italien-Urlaub

Am Samstag (26. Juli) und Sonntag (27. Juli) gilt in Italien die Warnstufe Rot. Zudem ruft die Gewerkschaft CUB Transporti alle Beschäftigten der Flugbranche am Samstag von 13 bis 17 Uhr zum Streik auf. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa erwartet, dass nationale und internationale Flüge ausfallen dürften oder sich stark verspäten. Urlauber sollten ihre Reisepläne entsprechend anpassen.

+++Urlauber reisen ahnungslos nach Italien – es lauern üble Gefahren+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Neben Flugproblemen verstärkt reger Straßenverkehr die Lage in Italien. Mehr als 13 Millionen Menschen starten dort ihre Reisen, wie „merkur.de“ berichtet. Während an diesem Wochenende Warnstufe Rot gilt, erwartet der Autobahnbetreiber Autostrade per l‘Italia an den Wochenenden des 2. und 9. August sogar Warnstufe Schwarz – die höchste Stufe.

Der Reiseverkehr in Deutschland spitzt sich ebenfalls zu. 14 Bundesländer starten aktuell in die Ferien, darunter auch Berlin, Brandenburg und Hamburg. Der ADAC erwartet lange Staus und stockenden Verkehr auf den europäischen Hauptstrecken (>>>hier mehr dazu).

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.