Heidi Klum: Mit dieser Aufnahme heizt das Model nicht nur Tom Kaulitz ein

Hierzulande dürfte Heidi Klum wohl jedem ein Begriff sein. Zwar wohnt die „Germany’s Next Topmodel“-Jurorin mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz in Los Angeles, doch aus den Schlagzeilen verschwindet die 49-Jährige hierzulande nie. Vor allem mit freizügigen Bildern auf Instagram macht sie regelmäßig auf sich aufmerksam.

Sie kann es einfach nicht lassen. Heidi Klum liebt es, ihren trainierten Körper öffentlich in den sozialen Medien zur Schau zu stellen. Egal, ob mit Fotos oder kurzen Videos: Ihre Fans haben regelmäßig was zu gucken. So auch am Sonntag (28. Mai), wo das Model sonnige Grüße aus Frankreich schickt.

Heidi Klum chillt in der Sonne Frankreichs

Im Rahmen der „amfAr Gala Cannes 2023“ machte Heidi Klum einen Abstecher in den Süden Frankreichs. In einem traumhaften grünen Kleid aus Federn flaniert sie dabei über den roten Teppich des Events, bei dem das Staraufgebot größer nicht sein könnte. Immer mit an ihrer Seite ist dabei ihr Gatte und „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz, der in einem schwarzen Smoking neben ihr posiert.

Doch abseits des ganzen Trubels und der Kameras gönnt sich das Supermodel natürlich auch eine kleine Auszeit in der Sonne. Nur mit einem knappen schwarzen Bikini bekleidet, schickt sie ihren Fans eine Videobotschaft aus Frankreich zu.

Heidi Klum räkelt sich im Mini-Bikini

Dass sie kein Kind von Traurigkeit ist und sich selbst gerne mal in Szene setzt, haben wir ja bereits festgestellt. Doch bei diesen Szenen dürfte nicht nur Ehemann Tom Kaulitz warm werden. Denn die Mutter von Leni Klum hält in dem kurzen Video nicht nur ihren Hintern in die Kamera, sondern schaut anschließend auch noch lasziv in die Kamera. In der Bildunterschrift markiert sie lediglich ihren Ehemann und setzt viele Herzchen-Emojis dahinter. Na, ob sie ihm das nicht lieber im Privat-Chat hätte schicken sollen?

