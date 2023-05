Heidi Klum mit Tokio Hotel unterwegs – plötzlich finden sie sich bei der Polizei wieder

Die Band Tokio Hotel tourt momentan durch Deutschland. Mit am Start ist natürlich auch Gitarrist Tom Kaulitz. Und wo der 33-Jährige ist, da ist auch Heidi Klum nicht fern. Das Supermodel und der Musiker sind seit 2019 schließlich verheiratet.

Klar also, dass Heidi Klum ihren Liebsten bei seinen Bühnen-Auftritten zur Seite stehen möchte. Und neben dem stressigen Tour-Alltag finden die beiden Turteltauben auch noch Zeit für gemeinsame Unternehmungen. So zeigte sich die 49-Jährige zusammen mit ihrem 16 Jahre jüngeren Mann in ihrer Instagram-Story im Stadion. Das Ehepaar schaute sich das Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern München an.

Heidi Klum und Tokio Hotel statten der Polizei einen Besuch ab

Doch die Fußball-Partie war nicht der einzige Trip, den das Paar während der Tournee gemeinsam unternahm. Neben dem Stadionbesuch stand eine doch eher ungewöhnliche Freizeitaktion auf dem Programm: Heidi Klum und Tom Kaulitz statteten, zusammen mit den anderen Tokio-Hotel-Bandmitgliedern, der Polizei Sachsen einen Besuch ab!

Auf ihrem Instagram-Account berichtete die Polizei Sachsen von dem hohen Besuch. In dem Post heißt es: „Spuren sichern, Uniform probieren und im Streifenwagen Platz nehmen. Die Band Tokio Hotel und Heidi Klum waren bei uns in Leipzig zu Gast. Bill und Tom Kaulitz haben vor Kurzem in ihrem Podcast verraten, dass sie sich vorstellen könnten, Kommissare zu werden. Da wir den Beruf auch empfehlen können, habe wir uns bei der Bereitschaftspolizei getroffen – Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder der Polizei inklusive.“

Bill und Tom Kaulitz in Uniform

Weiter schreibt die Polizei: „Wie die Jungs wohl ausgesehen hätten, wenn sie sich statt für die Musik für den Polizeiberuf entschieden hätten? Naja, über das ein oder andere Detail wie Piercings oder Tattoos müssten wir dann nochmal sprechen.“

Dazu postete die Polizei Sachsen eine Bilderserie von dem prominenten Besuch. Auf den Schnappschüssen zu sehen: Die Kaulitz-Brüder, wie sie in Uniform posieren und im Streifenwagen sitzen. Na, wenn es mit der Musik nicht mehr klappt, wissen Tom und Bill also jetzt, wo sie sich bewerben können.