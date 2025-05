Urlaub buchen – mit dieser einfachen Methode sparst du viel Zeit und Geld

Der Anspruch ist der perfekte Urlaub – doch um dahin zu kommen, muss man entweder Geld im Reisebüro lasse oder viel Zeit im Netz verbringen, um die zahllosen Angebote miteinander zu vergleichen. Und das geht auch nur, wenn man schon weiß, wo genau es überhaupt hingehen soll.

Doch mittlerweile gibt es auch eine praktische Alternative zum Reisebüro oder der Eigenrecherche. Viele nutzen sie bereits. Aber noch nicht für die Suche nach dem perfekten Urlaub.

Urlaub mit KI planen – geht das?

Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine nächste Reise per KI zu planen? Unter Angabe deiner Vorstellungen, Vorlieben zu Aktivitäten und Essen oder bestimmten Orten kann dir zum Beispiel Gemini Deep Research oder ChatGPT einen auf dich zugeschnittenen Reiseplan erstellen. Das spart Zeit und Geld. Doch wie funktioniert es?

Der „Merkur“ hat das Experiment gewagt und war überrascht, wie gut und einfach es geht. Die KI plante einen Urlaub auf Malta und Teneriffa. Weitere Randangaben waren eine Vorliebe fürs Wandern und authentische maltesische Küche mit dem Wunsch nach den besten Wanderwegen und Restaurants.

Perfekter Urlaub dank KI

Die KI konnte nicht nur mit einer Liste von Restaurantempfehlungen aufwarten, sondern auch mit traditionellen maltesischen Gerichten zum Probieren. So stieß die Urlauberin nach Planung vor Ort auf ein Restaurant in einer Burg oder auf ihr neues Lieblingsdessert. Die KI brachte sie dazu, auch über den Tellerrand hinauszublicken und so in einem Weingut essen zu gehen, obwohl sie gar nicht trinkt. Als Belohnung erhielt sie eine wundervolle Aussicht aufs Meer und die Weinberge, die sie sonst verpasst hätte.

Ihrer Erfahrung nach ging die Recherche der KI weiter als jeder Reiseführer und die Ergebnisse passten perfekt auf ihre Vorlieben. Zwar musste sie aufgrund der Rechenarbeit von Gemini etwas auf die Antwort warten, doch hatte es sich am Ende für sie gelohnt. Als Quellen hatte die KI anscheinend auch den Michelin-Guide und lokale Blogs oder Reiseberichte anderer Urlauber zurate gezogen.