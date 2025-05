All-inclusive-Urlaub: Zum Start der Saison geht die Nachricht um

Zeichnet sich hier etwa ein neuer Reise-Trend ab? All-inclusive-Urlaube waren in den vergangenen Jahren bei vielen nicht sonderlich hoch im Kurs. Zu unflexibel, zu eintönig, zu langweilig waren da nur ein paar Einwürfe, die einen Trip in eine Hotel-Anlage mit Vollverpflegung für viele unattraktiv gemacht hat.

Doch offenbar wendet sich so langsam das Blatt – und wer hätte das gedacht? Gerade bei den Jüngeren! Denn ein Urlaub mit allen Annehmlichkeiten, die man sich nur so vorstellen kann, ist für viele junge Reisende gar nicht mehr so abwegig!

Diese Art von Urlaub wird immer beliebter

Wie „Expedia“ nun in einer Umfrage herausgefunden hat, ist All-inclusive im Aufschwung. So geben 21 Prozent der Deutschen an, dass sich ihre Meinung zu All-inclusive-Reisen geändert hat – und zwar zum Positiven. 44 Prozent stimmen sogar dafür, dass sie Unterkünfte mit dem Rundum-sorglos-Paket bevorzugen. Eine ziemliche Überraschung, vor allem bei der jüngeren Generation.

Denn nicht etwa Familie gönnen sich gern das All-inclusive-Paket – die treibende Kraft hinter diesem Trend ist tatsächlich die Generation Z. Fast die Hälfte von ihnen sehen auch einen klaren Vorteil: Laut der Umfrage entscheiden sich 49 Prozent der Gen Z für ein All-inclusive-Angebot, weil damit die Suche nach Restaurants am Urlaubsort entfällt. Doch was gibt es noch für Gründe?

Rundum-sorglos-Paket: Gen Z feiert es!

„Der Gen Z geht es weniger ums Sparen“, erklärt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. Sie fügt hinzu: „Nur 18 Prozent denken, dass All-inclusive-Hotels günstiger als andere Unterkunftsarten sind. Es ist eher das Rundum-sorglos-Paket aus Erholung, Service und gutem Essen, das junge Menschen anspricht. Für sie ist Luxus der Komfort, den ein All-inclusive-Urlaub mit sich bringt.“

Welche Ziele dabei besonders beliebt sind, scheint auch von der Gen Z beeinflusst zu sein – denn gerade Fernstrecke haben bei All-inclusive-Reisenden an Beliebtheit gewonnen. So verzeichnet Expedia in diesem Sommer 65 Prozent mehr Suchanfragen für Übernachtungen in All-inclusive-Hotels im mexikanischen Cancún. Aber auch beliebte und etwas nähere Ziele wie die griechische Insel Zakynthos, Zypern und Sardinien gewinnen an Popularität.