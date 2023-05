Heidi Klum erlebt wilde Partynacht – und wird rausgeschmissen! „Müssen nach Hause gehen“

Supermodel Heidi Klum war am Samstag (20. Mai) gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz in München unterwegs. Dabei nahm sie ihre Follower auf Instagram den gesamten Tag über mit und teilte zahlreiche Videos in den sozialen Medien. Die Betonung liegt dabei auf zahlreich. Denn das Paar hatte so einiges erlebt.

Es ist ziemlich selten, dass man Heidi Klum und Tom Kaulitz hierzulande sieht. Schließlich lebt das Paar im weit entfernten Los Angeles. Nun machen beide jedoch die Hauptstadt Bayerns unsicher. Doch plötzlich wurde ihr Ausflug abrupt unterbrochen. Was war denn da los?

Heidi Klum und ihr Tom im Fußballstadion

Von vorne: Zu Beginn ihres aufregenden Städtetrips statten die „Germany’s next Topmodel“-Jurorin und ihr Liebster der Allianz-Arena einen Besuch ab. Dort findet nämlich die Partie FC-Bayern München gegen RB Leipzig statt. Als eingefleischter Bayern-Fan kann Tom sich das natürlich nicht entgehen lassen.

Und wie es scheint, hat nicht nur er eine Leidenschaft für Fußball. Auch seine Gattin zeigt sich als Fan und gibt sogar eine interessante Expertise preis. „Ah, da steht er, der Oliver Kahn. Ich find ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding. Oh… sehen wir den jetzt zum letzten Mal? Ich weiß ja nicht. Eigentlich müsste der Hasan gehen! Ups, hab‘ ich das jetzt gesagt?“, fachsimpelt die Mutter von Leni Klum.

Heidi und Tom fliegen aus Brauhaus

Den Abend lassen sie dann bei leckerem Essen und ein paar Bier in einem Münchener Hofbräuhaus ausklingen. Dazu gibt es vor Ort sogar noch Live-Blasmusik, wie die 49-Jährige begeistert mit ihren Fans teilt. Doch der Spaß endet dann doch schneller, als gedacht. Denn irgendwann ist es so spät, dass die Truppe rund um Heidi Klum die Letzte in der Gaststätte sind. „Die haben gesagt, wir müssen nach Hause gehen“, klagt das Model und wird rausgeschmissen.

Doch das ist noch lange nicht die letzte Station für sie und ihren Ehemann an diesem Abend. Zum Schluss landen sie noch im berühmten „P1 Club“ in München, wo sich ja bekanntlich der ein oder andere Promi mal blicken lässt. Klingt nach einer spannenden Nacht!

