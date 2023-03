„GZSZ“: Tränen-Abschied bei RTL! Das Ende naht

Eine Ära geht zu Ende. Seit dem 28. Januar 2015 war sie ein fester Bestandteil der RTL-Dailysoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Kurz: „GZSZ“). Jetzt ist die letzte Klappe gefallen. Valentina Pahde (spielte die Rolle der Sunny) hat ihren letzten Drehtag hinter sich. Das Kapitel „GZSZ“ ist damit mit der Ausstrahlung am 27. März 2023 für die 28-jährige Münchnerin beendet.

Es ist ein schwerer Schritt, auch für ihren Serien-Opa Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro). Im Interview mit RTL wird der „GZSZ“-Star ganz emotional. Es ist eine Seite, die man von dem knallharten Anwalt und Geschäftsmann aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ so gar nicht kennt. Beim Abschied flossen gar Tränen.

„GZSZ“-Abschied: Achtung Spoiler!

„Sie wird mir sehr fehlen. Nicht nur als Jo Gerner, sondern auch dem Schauspieler Wolfgang Bahro“, erklärt der 62-Jährige. Doch was passiert in der letzten Szene mit Sunny? „Sunny verabschiedet sich von ihrem Großvater Jo, steigt ins Taxi, das sie zum Flughafen bringt, von wo sie in die Vereinigten Staaten fliegt, um dort in Boston einen Job bei einem Architekten anzunehmen“, erklärt Bahro.

Und auch wie es weiter gehen soll, verrät der Schauspieler bereits: „Zunächst hat W&L massive Probleme, einen Ersatz für Sunny zu finden. Dann trifft es Jo Gerner sehr, dass er jetzt seine Enkelin verliert und sie nach Amerika geht. Aber es kündigen sich auch schon neue Probleme in dem Verhältnis von Laura und Yvonne an, die Gerner auch sehr stark beschäftigen.“

Für ihre Zukunft wünscht er Valentina Pahde „von Herzen alles Gute, viel Glück und Erfolg“. Bahro weiter: „Ich hoffe, sie kann diese Zeit gut für neue Ziele nutzen und am meisten hoffe ich natürlich, dass Gerner seine Enkelin bald wieder zurückbekommt.“

Ob das klappt? Wir werden sehen. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft von montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL. Vorab kannst du dir die Folgen bereits bei RTL Plus ansehen.