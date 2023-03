Dortmund: Beliebter GZSZ-Star kommt in die Stadt – wenn du ihn sehen willst, musst du schnell sein

Seit Jahren gehört sie zum Stammcast der beliebten RTL-Serie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ (GZSZ). Nun bekommen Fans die Möglichkeit ihren Star ganz hautnah zu sehen. Denn schon bald kommt Iris Mareike Steen nach Dortmund.

Allerdings wird die 31-Jährige nicht als Schauspielerin in die Ruhrpottstadt kommen. Iris Mareike Stehen geht ihrer zweiten Leidenschaft als Sängerin nach. Mit ihrem ersten eigenen Album „Grau wird bunt“ geht sie nun auf Tour. Fans müssen jedoch schnell sein.

Dortmund: GZSZ-Star kommt in die Stadt

Bislang kennen die Fans die 31-Jährige nur als Lilly Seefeld. In der Serie spielt sie eine Ärztin, die vor allem durch ihr Liebesleben für Aufsehen sorgt. Für Aufsehen will Steen nun auch am 25. März auf der Bühne in Dortmund sorgen. Im Interview mit der „WAZ“ verrät die Schauspielerin wie sie sich fühlt, kurz vor ihrem Auftritt. Nach sehr nervösen Erlebnissen in der Kindheit im Musical, wollte sie eigentlich nie mehr zurück auf die Bühne, doch nun soll aus dem Trauma ein wahrgewordener Traum werden.

„Vor der Kamera fühle ich mich wohler, das löst in mir ein ganz anderes Gefühl aus. Wenn ich dann aber auf der Bühne war und ich den ersten Satz gesprochen habe, war das Lampenfieber wie weggeblasen. Ich weiß also, wenn ich erstmal diesen Schritt getan habe, bin ich der glücklichste kleine Mensch auf der Welt“, so Steen.

Steen freut sich über jeden Fan

Auf die Frage der „WAZ“, ob sie sich Sorge, dass die Leute nicht wegen ihr, sondern wegen ihrer Serienrolle kommen, reagiert Iris Mareike Steen entspannt: „Ich würde da keinen Unterschied machen zwischen den Leuten, die deswegen kommen oder wirklich nur wegen der Musik. Doch eins ist klar: Fans sollten sich beeilen, denn Tickets gibt es bereits zu kaufen. Für etwas mehr als 30 Euro kann man die Newcomerin live sehen und hören. Aber natürlich nur solange es noch Tickets gibt.

Iris Mareike Stehen ist nicht der erste GZSZ-Star, der auch als Sängerin durchstarten möchte. Vor ihr wagten beispielsweise bereits Namen wie Yvonne Catterfeld, Jeanette Biedermann oder Oliver Petzokat den Schritt auf die große Bühne. Ob der Durchbruch in der Musikbranche auch was dem Ausstieg der einstigen GZSZ-Stars zu tun hatte? Ob Iris Mareike Steen an ein baldiges GZSZ-Ende denkt, erfährst du im Interview mit der „WAZ“.