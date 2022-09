GZSZ-Star Wolfgang Bahro geschockt – „Nicht wahr, oder?“

GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro hat eine traurige Nachricht auf Instagram verkündet.

Gemeinsam mit Co-Autor Andreas Kurtz wollte Wolfgang Bahro eigentlich auf Buchtour gehen und in Städten wie Stuttgart, Köln und Dresden „Immer wieder Gerner: Mein Leben als Bösewicht der Nation“ vorstellen. Doch daraus wird nichts – aus einem beunruhigenden Grund, wie der GZSZ-Star anklingen lässt.

GZSZ-Star enttäuscht: Wolfgang Bahro muss Buchtour absagen

Wolfgang Bahro hat ein Buch geschrieben. Geholfen hat ihm dabei Andreas Kurtz von der „Berliner Morgenpost“. Bahro ist stolz darauf, was er gemeinsam mit dem „Die Lebenden & Die Toten“-Kolumnist zu Papier gebracht hat und hatte sie jetzt eigentlich darauf gefreut, durch Deutschland zu touren und aus dem Werk zu lesen.

Wolfgang Bahro musste eine traurige Nachricht verkünden – und ist super enttäuscht. (Archivfoto) Foto: IMAGO / eventfoto54

Doch daraus wird nichts, wie der GZSZ-Schauspieler nun auf seinem Instagram-Account mitteilte. „Nun hat es auch uns erwischt. Wir müssen die Tour zu unserem Buch ‚Immer wieder Gerner‘, auf die wir uns schon so gefreut hatten, absagen“, erklärt er in einem Beitrag. Anscheinend wurden einfach nicht genügend Tickets verkauft. Den Grund dafür sieht Bahro in der aktuellen Krise.

Wolfgang Bahro & Andreas Kurtz – „Immer wieder Gerner Tour 2022“ abgesagt!

„Weil das Publikum sein Geld angesichts unsicherer Verhältnisse auf so vielen Ebenen lieber für die nächste Gasrechnung zusammenhält“, ist er sich sicher. Er ist jedoch nicht sauer, dass seine Fans sich beim Kartenkauf zurückhielten, sondern reagiert mit Verständnis: „Das verstehen wir. Kommt alle gut und gesund durch den Winter! Auf bald in diesem und jenem Theater!“

Wolfgang Bahro mit seinem Co-Autor Andreas Kurtz bei der Präsentation seiner Autobiografie „Immer wieder Gerner – Mein Leben als Bösewicht der Nation“ im Mercure Hotel MOA Berlin. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

MI. 12.10.2022 – STUTTGART, Im Wizemann: Abgesagt

FR. 14.10.2022 – ROSTOCK, Moya: Abgesagt

SA. 15.10.2022 – WOLFENBÜTTEL, Lindenhalle: Scheint wie geplant stattzufinden

SO. 16.10.2022 – KÖLN, Theater am Tanzbrunnen: Abgesagt

MO. 17.10.2022 – BOCHUM, Congress-Saal der Jahrhunderthalle: Abgesagt

DI. 18.10.2022 – MANNHEIM, Capitol: Scheint wie geplant stattzufinden

Do. 20.10.2022 – NEUNKIRCHEN, Neue Gebläsehalle: Abgesagt

SO. 23.10.2022 – FÜRTH, Stadthalle: Abgesagt

MO. 24.10.2022 – DRESDEN, Alter Schlachthof: Abgesagt

DI. 25.10.2022 – CHEMNITZ, Carlowitz Congresscenter: Abgesagt

MI. 26.10.2022 – ERFURT, Alte Oper: Abgesagt

DO. 27.10.2022 – LEIPZIG, Haus Leipzig: Abgesagt

FR. 28.10.2022 – MAGDEBURG, Altes Theater: Abgesagt

SA. 29.10.2022 – MÜNSTER, Atlantic Hotel: Abgesagt

SO. 30.10.2022 – HAMBURG, Cinemaxx: Abgesagt

MO. 31.10.2022 – BERLIN, Babylon: Abgesagt

„Immer wieder Gerner Tour 2022“: Noch Hoffnung für Termine in Wolfenbüttel und Mannheim?

„Wir haben uns auch schon so sehr darauf gefreut, da bin ich jetzt wirklich sehr enttäuscht“, schreibt eine Frau, die sich eine Karte gegönnt hatte, „Sehr sehr schade. Hätte Gerner gerne mal live erlebt“, beteuert eine andere. Eine dritte kann es nicht fassen: „Nicht wahr, oder?“

Während auf der Ticket-Website zwölf der Lesungen von Wolfgang Bahro und Andreas Kurtz als „abgesagt“ gekennzeichnet wurden, scheinen zwei wie geplant stattzufinden. Die Termine in Wolfenbüttel am 15. Oktober sowie in Mannheim am 18. Oktober sind weiterhin mit dem Ticket-Button versehen. Ein kleines Trostpflaster also!