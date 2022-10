GZSZ: Ex-Star Sila Sahin teilt Schock-Video – Fans trauen ihren Augen nicht

Bei diesem Anblick müssen die Fans der ehemaligen GZSZ-Darstellerin Sila Sahin erst einmal schlucken. Die Schauspielerin macht ernst und wagt noch vor laufender Kamera einen radikalen Schritt.

Für ihr politisches Statement erhält Sila Sahin reichlich Lob und Anerkennung im Netz –insbesondere, weil sich der Ex-GZSZ-Star mehr traut als der Rest seiner Promi-Kollegen.

Ex-GZSZ-Star schneidet sich selbst die Haare ab

„Macht sie es wirklich?“, schießt es dem einen oder anderen Zuschauer wohl durch den Kopf, als er den neuen Instagram-Post von Sila Sahin entdeckt. Die Schauspielerin sagt in dem Clip nur drei Wörter, doch ihre Taten sprechen Bände.

Mit ernster Miene schneidet sich die 36-Jährige vor laufender Kamera ihre Haare ab. Damit haben die Fans der Brünetten sicherlich nicht gerechnet. Schließlich trägt Sila ihre dunkle Mähne gerne offen und perfekt gewellt. Doch aus einem aktuellem Anlass will sich die TV-Beauty von ihrem glänzenden Haar trennen.

Während Sila sich die Haare abschneidet, wiederholt sie die Worte, die hinter ihr auf einem Plakat an der Wand prangen: „Women. Life. Freedom. (dt.: Frauen. Leben. Freiheit.)“ So lautet auch der Slogan der weltweiten Protestbewegung, die nach dem Tod der Iranerin Mahsa Amini losgetreten ist. Im Original: „Jin. Jiyan. Azadi.“

Die 22-Jährige ist im September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihren Hidschab nicht korrekt getragen und man dadurch ihr unbedecktes Haar gesehen hat. Zwei Stunden nach ihrer Festnahme ist Mahsa in ein Krankenhaus eingeliefert und ins Koma gelegt worden. Laut einer CT-Aufnahme sollen die Polizisten ihr mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Nach drei Tagen im Koma ist die Iranerin gestorben.

GZSZ-Bekanntheit Sila Sahin solidarisiert sich mit Frauen im Iran

Mahsa Aminis Tod und dessen Umstände erregen weltweit Aufsehen. In den sozialen Medien sowie auf den Straßen solidarisieren sich Tausende Menschen mit den Frauen im Iran, die noch immer unterdrückt werden und kaum Rechte zugesprochen bekommen.

Auch die türkischstämmige Schauspielerin Sila Sahin will mit ihrem Video auf die Ungerechtigkeit im Iran aufmerksam machen und beteiligt sich an der Protest-Aktion, bei der sich zahlreiche Frauen büschelweise die Haare abschneiden.

Der Hintergrund: Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, steht an mehreren Stellen geschrieben, dass sich Frauen bedecken sollen. Es heißt, dass sie „ihre Reize nicht zur Schau stellen sollen“. Außerdem soll die Bedeckung sie davor schützen, von Männern „nicht belästigt“ zu werden.

Diese Argumentation halten viele Menschen jedoch längst nicht mehr für zeitgemäß. Dass die strengen Vorschriften nun eine junge Frau sogar das Leben gekostet haben, sorgt für unermessliche Wut. „Sie schneiden es aus Wut ab, um zu zeigen: Hierfür werden wir unterdrückt und ermordet?! Hier habt ihr es!“, erklärt eine Frau bei Instagram.

Unter Sila Sahins Beitrag häufen sich die roten Herzen und Kommentare wie: „Wow! Super Statement. Respekt!“ Zahlreiche Promis stärken der Schauspielerin den Rücken – darunter Lilly Becker, Regina Halmich, Marlene Lufen, Ruth Moschner, Motsi Mabuse und viele mehr.

