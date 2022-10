GZSZ: Erste Folge mit Neuzugang Daniel Noah – DAS erwartet die Zuschauer

Einige GZSZ-Fans haben bereits darauf gewartet, am Montag (10.10.) ist es so weit: Daniel Noah feiert in seiner Rolle des Kriminalpolizisten Sascha Beck sein Debüt in der Serie.

Und schon jetzt verrät der Schauspieler, was die GZSZ-Zuschauer gleich in der ersten Folge mit ihm erwarten können. Und dass es eine Lady im Kiez gibt, der seine Serienfigur den Kopf verdreht.

GZSZ: Neuzugang Daniel Noah feiert Debüt – Zuschauer können sich DARAUF freuen

Für Daniel Noah ist der neue Job bei GZSZ aufregend. „Ich fühle mich sehr wohl, mit einem so tollen Team drehen zu können“, gesteht der 35-Jährige im RTL-Interview. Am Montag geht es also los mit seiner neuen Rolle.

„Meine Rolle Sascha Beck ist LKA-Beamter und trifft auf Toni, die von Olivia Marei gespielt wird. Beide sind Kollegen, arbeiten jedoch in unterschiedlichen Abteilungen. Schnell wird Sascha klar, dass es einen Zusammenhang zwischen Toni und dem Fall gibt, in dem er ermittelt und so nimmt er seine Arbeit am Berliner GZSZ-Kiez auf.“

GZSZ: Daniel Noah feiert sein Debüt als Sascha Beck. Foto: RTL

Damit wird auch der Beginn einer Liebesaffäre eingeläutet. Denn Sascha Beck hat es auf eine ganz bestimmte Lady abgesehen. Viel darf der neue GZSZ-Star noch nicht preisgeben. Nur das: „Es wird auf jeden Fall heiß hergehen, so viel kann ich schon jetzt verraten.“

Mehr zu GZSZ:

GZSZ-Star Wolfgang Bahro geschockt – „Nicht wahr, oder?“

„GZSZ“: RTL verkündet – „Der Schrecken findet sein Ende“

Dschungelcamp: GZSZ-Star bald in RTL-Show zu sehen? Jetzt spricht ER Klartext

Durch die Affäre gerät Sascha, der im Fall „Martin Ahrens“ ermittelt, in einen Konflikt mit sich selbst. „Allerdings liebt er die Herausforderung und lässt sich dabei nur selten in seine Karten schauen. Wenn er sich einmal für eine Frau begeistern kann, ist er Feuer und Flamme. Er stellt sich jedem Problem, auch wenn er sich selbst dabei in Gefahr bringt“, lässt der Schauspieler weiter verlauten. Na dann können sich die Serien-Fans ja auf einiges gefasst machen!

Daniel Noah wird am Montag um 19.40 Uhr Premiere bei GZSZ feiern.