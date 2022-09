„GZSZ“: RTL verkündet – „Der Schrecken findet sein Ende“

Es waren schreckliche Szenen, die die Zuschauer von „GZSZ“ in den vergangenen Wochen ertragen mussten. Martin (gespielt von Oliver Franck) schlug seine Frau Nina (gespielt von Maria Wedig) und musste schließlich damals dann den Berliner „GZSZ“-Kiez verlassen.

Doch der Terror endete auch nach seiner Rückkehr in den Kolle-Kiez nicht. Im Liebeswahn stalkte er sogar Lilly (gespielt von Iris Mareike Steen). Aber: „Der Schrecken findet sein Ende im Fluss“, so RTL.

„GZSZ“: Es kommt zum Showdown am Fluss

Im Interview spricht „GZSZ“-Iris Mareike Steen über den Showdown. „Es bahnte sich schon lange eine regelrechte Besessenheit bei Martin an, was Lilly betrifft. Als er merkt, dass Lilly und Nihat wieder im Begriff sind, ein Paar zu werden, weiß er sich nicht anders zu helfen und sieht seine letzte „Chance“ darin, Lilly zu entführen“, erklärt die Schauspielerin.

Das ist „GZSZ“:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft bereits seit 1992 bei RTL

Die ‚Daily Soap‘ gehört zu den erfolgreichsten ihrer Art

Die neuen Folgen kommen stets um 19.40 Uhr 0der vorab bei RTL Plus

An einem Fluss jedoch kommt es zum Drama. „Lilly ist eigentlich mit Nihat verabredet und sieht plötzlich Martin hinter sich stehen. Nachdem sie ihm noch einmal versucht klarzumachen, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will, merkt sie, dass es keinen wirklichen Ausweg mehr gibt und versucht wegzulaufen. Martin packt sie und versucht sie zu betäuben. In dem Moment tauchen Nihat und Emily auf und Nihat bringt Martin mit einer Eisenstange zu Boden. Kurze Zeit später merken alle drei leider nicht, dass Martin wieder bei Bewusstsein ist und es kommt zu einer Rangelei zwischen Nihat und Martin, die darin gipfelt, dass Emily Martin ins Wasser schubst. Statt ihm zu helfen, fallen alle in eine Art Schockstarre, während er untergeht. Und dann wissen sie sich nicht anders zu helfen, als wegzulaufen“, beschreibt Steen die Szene.

Die dramatische Folge zeigt RTL am Montag, den 26. September 2022.

