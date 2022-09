„Tatort“-Fans sind fassungslos: „Sieht schlimm aus“

Im Ruhrgebiet ist er noch immer eine Ikone: Horst Schimanski. Zwar ermittelt der „Tatort“-Kommissar, der in seiner Dienstzeit zwischen 1981 und 2013 von Schauspiel-Legende Götz George verkörpert wurde, schon seit einigen Jahren nicht mehr – im Pott bleibt er jedoch für ewig unvergessen.

Der Schnurrbart, die graue Jacke, die Cordhose – der „Tatort“-Kommissar ist Kult. Und so dachte man sich in Duisburg, dass man dem Helden der Stadt doch ein Denkmal setzen müsste. Gesagt, getan. In der Horst-Schimanski-Gasse in Duisburg-Ruhrort steht jetzt eine Büste des legendären Kommissars.

„Tatort“: Fans wundern sich über Horst-Schimanski-Büste in Duisburg

So wirklich gut an kommt die aber bislang nicht. Zumindest, wenn man den Kommentaren auf der Facebook-Seite von DER WESTEN Glauben schenken mag. Dort sind die „Tatort“-Fans nämlich fassungslos ob des Aussehens der Büste.

Das ist der „Tatort“ in der ARD:

Die Filme werden sonntags um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt

Es gibt mehrere Ermittlerteams an unterschiedlichen Standorten, die sich abwechseln

Viele der bereits ausgestrahlten Folgen können in der ARD-Mediathek abgerufen werden

Zu den erfolgreichsten Ermittlerteams gehören die NRW-Kommissare aus Münster und Köln

Zugegeben: Ganz so schlimm wie das mittlerweile schon legendäre Denkmal für Cristiano Ronaldo auf Madeira ist es nicht. Aber ein wenig Fantasie braucht es schon. „Sieht schlimm aus. Hat mit Schimmi keine Ähnlichkeit“, schreibt beispielsweise ein Fan in die Kommentare. Und ein anderer ergänzt: „Furchtbar, Schimmi dreht sich im Grab um.“ Während ein Dritter die Frage aufwirft: „Gibt es tatsächlich künstlerische Freiheit, wenn eine Büste geschaffen wird, die eine Person ehren soll?“

In Duisburg-Ruhrort erinnert eine Büste an den legendären „Tatort“-Kommissar Schimanski. Foto: IMAGO / Fotografie73

Naja, vielleicht müssen wir uns aber auch nur noch ein wenig an den Anblick des Metall-Schimmi gewöhnen.

Hier findest du alle Informationen zur Schimmi-Büste in Duisburg-Ruhrort.