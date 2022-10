Dschungelcamp: GZSZ-Star bald in RTL-Show zu sehen? Jetzt spricht ER Klartext

Nicht mehr lange und das Dschungelcamp flimmert hierzulande wieder über die TV-Bildschirme bei den eingefleischten Trash-TV-Fans. Und so kurz vor dem Start brodelt natürlich auch die Gerüchte-Küche ordentlich. Wer ist als Kandidat bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus?“ dabei?

Von RTL offiziell bestätigt ist bislang noch niemand. Laut der „Bild“ wären Jimi Blue-Ex Yeliz Koc, Reality-TV-Sternchen Djamila Rowe und Youtuberin Lisha mögliche Kandidatinnen des Dschungelcamps. Auch die Namen von „Bachelor“ Andrej Mangold sowie Influencer „Twenty4tim“ sind gefallen.

Dschungelcamp: Auch GZSZ-Schauspieler immer wieder in Trash-TV-Sendung zu sehen

In der Vergangenheit tummelte sich hin und wieder auch GZSZ-Schauspieler zwischen Kakerlaken, Schlangen und Co. So nahmen beispielsweise Eric Stehfest und Felix van Deventer bereits an der Show teil.

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” wird seit 2011 jährlich bei RTL ausgestrahlt

Die erste Staffel fand bereits 2004 statt

Innerhalb von zwei Wochen müssen die Kandidaten teils eklige „Dschungelprüfungen” bestehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

Wird auch 2023 wieder ein Gesicht aus der beliebten Daily-Soap zu sehen sein? Ein Schauspieler schließt seine Teilnahme schonmal aus.

Dschungelcamp: GZSZ-Schauspieler Timur Ülker redet Klartext

GZSZ-Schauspieler Timur Ülker (spielt Nihat Güney) wird wohl nicht mit dabei sein! Der 33-Jährige sprach jetzt in einem Instagram-Post Klartext in Sachen Dschungel.

Timur Ülker hat auf seinem Instagram-Kanal bezüglich Dschungelcamp Tacheles gesprochen. Foto: IMAGO / Future Image

„Ich wurde schon öfter gefragt, ob ich mir vorstellen könnte im Dschungelcamp teilzunehmen. Aber ich habe einfach zu viele Ängste und Phobien“, schreibt Timur Ülker.

Man darf gespannt sein, welche Promis letztendlich wirklich das große Experiment wagen…