GZSZ-Star Wolfgang Bahro spricht Klartext – „Emotional sehr herausfordernd“

Kaum eine Daily-Soap ist erfolgreicher als GZSZ. Seit über 30 Jahren schalten zahlreiche Fans tagtäglich ein, um die Geschichten im Kolle-Kiez zu verfolgen. Dabei gibt es neben einigen Dramen und Intrigen auch den ein oder anderen Schicksalsschlag, den es zu verkraften gilt.

Wie die exklusive Vorschau von RTL nun zeigt, müssen sich die Fans schon bald von der nächsten Figur trennen: Die Rolle, die von Christina Arends gespielt wird (Paulina Wendland, Adoptivmama von Clara), stirbt bei GZSZ nämlich einen Serientod. Schauspieler Wolfgang Bahro, der seit Jahren die Rolle des Jo Gerner verkörpert, war bei der Szene mit dabei und beschreibt, wie er die Dreharbeiten empfunden hat.

Tragischer Serientod bei GZSZ

Zuschauer können sich schon mal auf ganz viel Drama und Leid in der Kult-Serie gefasst machen. In der Woche ab dem 7. Juli spitzt sich die Lage bei GZSZ zu. Ein tragischer Autounfall reißt Paulina Wendland (gespielt von Christina Arends) in den Tod und Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro) wird dabei schwer verletzt und fällt dann ins Koma.

+++ auch interessant: Gegen Trauer: GZSZ-Star offenbart drastische Methode – „Es hat 8 Stunden gedauert“ +++

Im Interview mit RTL erklärt Wolfgang Bahro nun, wie er diese emotionalen Szenen empfunden hat. „Das war ein sehr anstrengender Drehtag, weil ich auch körperlich gefordert war, als ich Paulina aus dem brennenden Wagen ziehen musste. Gleichzeitig war es emotional sehr herausfordernd, da Paulina in dieser Szene stirbt – und es war außerdem der vorletzte Drehtag von Christina Arends, was den Abschied zusätzlich schwer gemacht hat“, so der 64-Jährige.

+++ auch spannend: GZSZ-Star Janina Uhse: SO hat sich ihr Leben durch das Mutter-Dasein verändert +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+. Eine Vorschau gibt es am Ende jeder Folge.