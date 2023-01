GZSZ: Mega-Comeback! Diese Schauspielerin kehrt tatsächlich in den Kolle-Kiez zurück

Es ist wohl die schönste Nachricht zum Jahresstart für alle GZSZ-Fans: Schauspielerin Susan Sideropoulos kehrt zurück in die Sendung.

Nach dem tragischen Tod der Figur Verena Koch vor 12 Jahren kehrt der Serien-Star als Sarah Elsässer in Deutschlands Daily Nummer eins zurück. Doch wie funktioniert das?

GZSZ: Susan Sideropoulos voller Vorfreude

Ab der Folge 7.686 am 18.01.2023 können die GZSZ-Fans mit dem Comeback der Schauspielerin rechnen. Susan Sideropoulos freut sich wahnsinnig über die Rückkehr, wie sie es in der offiziellen Pressemitteilung des Senders RTL: „Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich so weit! Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint.“

Susan und Daniel sind zurück GZSZ Folge 7686. Foto: RTL – Rolf Baumgartner

GZSZ: SO gelingt das Comeback nach Serientod

Viele Fans werden sich zurecht fragen: „Wie kann das Comeback funktionieren, wenn Verena Koch in der Serie gestorben ist?“ Ganz einfach: Über das GZSZ-Spin-Off „Leon “ wurde Susan Sideropoulos in der Rolle der Sarah zurückgeholt. Diese ist quasi die Doppelgängerin der verstorbenen Verena, da sie ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

