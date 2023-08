„GZSZ“-Star mit traurigen Worten zur RTL-Soap: „Mir tun alle Beteiligten jetzt schon leid“

In der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ können die Zuschauer das Leben ihrer Lieblingscharaktere vor dem Bildschirm miterleben. Intrigen, Liebesdramen und ganz persönliche Herausforderungen des Lebens – im „Kolle-Kiez“ wird es nie langweilig! Ganz besonders ein aktuelles Liebesdreieck hält die Fans von „GZSZ“ in Atem.

Maren (gespielt von Eva Mona Rodekirchen) kehrt frühzeitig von ihrer Weltreise zurück und freut sich auf Michi (gespielt von Lars Pape), der vor ihrem Reiseantritt unerwiderte Gefühle für Maren hegte. Doch genau jetzt, als Maren bereit für einen Neuanfang mit dem charmanten Michi ist, hat dieser die wahre Liebe in Serienfigur Nicole (gespielt von Laura Lippman) gefunden. Dass diese Konstellation für Eifersucht sorgt, ist wenig überraschend. Was Schauspieler Lars Pape zum Dilemma seiner Serienfigur denkt, hat er RTL verraten.

„GZSZ“: Lars Pape fühlt mit seiner Rolle

Schauspieler Lars Pape ist sich der Dramatik der Situation seiner Serienfigur bewusst, zu Marens Rückkehr sagt er im Interview: „Mir tun alle Beteiligten jetzt schon leid. (…) Ich würde das mal unter der Rubrik „ganz schlechtes Timing“ verbuchen.“ Er blickt mit Schrecken auf die nächsten Wochen, die auf Michi zukommen werden: „Maren stürzt ihn in ein ziemliches Gefühlschaos, dem er sich nicht wirklich entziehen kann. (…) Ich glaube, dass Michi diese Situation in eine seiner größten Krisen stürzen und er sehr zu kämpfen haben wird.“ Pape rät seiner Serienfigur dazu, seinen Gefühlen zu folgen. Die Fans der RTL-Serie werden sich über so viel Spannung sicherlich freuen.

Lars Pape: Liebe auf den ersten Blick

Im Privatleben des „GZSZ“-Schauspielers läuft es hingegen prächtig. Pape berichtet vom ersten Treffen mit seiner jetzigen Frau: „In meine Frau habe ich mich tatsächlich sofort verliebt. Ich werde den Moment nie vergessen, wo sie mir bei unserem allerersten Date in ihrem damaligen Treppenhaus die Türe geöffnet hat. ‚Sie ist es!‘ – das war mein erster Gedanke, als ich sie sah. Und der hat sich bewahrheitet.“ Beziehungsdrama im Fernsehen, harmonisches Familienglück im Privaten!

Pape blickt auf eine spannende Zeit am Set zurück: „Die letzten vier Monate waren wirklich wahnsinnig intensiv, in denen ich so viel gedreht habe wie noch nie. Die erste eigene und große Geschichte von Michi hat mich ordentlich beschäftigt und mir auch deutlich vor Augen geführt, wie toll – und herausfordernd – es ist, in einer Daily zu spielen. Das Leben mit allen Höhen und Tiefen in so kurzer Zeit spielen zu dürfen, ist einfach eine große Challenge.“ Der Schauspieler verabschiedet sich jetzt erstmal in den Familienurlaub und kehrt anschließend mit neu aufgeladenen Batterien ans „GZSZ“-Set zurück

Wer sich die Story rund um das Liebesdreieck nicht entgehen lassen möchte, schaltet montags bis freitags jeweils ab 19.40 Uhr RTL ein. Die Folgen gibt es bei „RTL Plus“ stets eine Woche vorab.