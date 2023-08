GZSZ-Star nimmt Abschied: „Das war’s“

„Ich seh in dein Herz. Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt.“ Es gibt wohl kaum jemanden, der die Anfangsmelodie dieser bekannten Daily-Soap nicht mitsingen kann. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird seit dem Jahr 1992 auf dem Sender RTL ausgestrahlt und ist aus der Welt des deutschen Fernsehens nicht mehr wegzudenken. Der Zuschauer von „GZSZ“ kann hier wochentags seinen Lieblingsfiguren bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen, Herzschmerzmomenten und dem Erleben des großen Glücks zuschauen.

Umso schmerzlicher ist es, wenn einer der Darsteller den sogenannten „Kolle-Kiez“ verlässt und sich neuen schauspielerischen Herausforderungen stellt. Neben Darstellern wie Wolfang Bahro, Ulrike Frank und Anne Menden, die als alte Hasen der Serie gelten, werden immer wieder Schauspieler verabschiedet und neue Gesichter etabliert. Doch der neuste Instagram-Post eines „GZSZ“-Schauspielers versetzte Fans in Aufruhr! Verlässt der Schauspieler die Serie etwa?

GZSZ: Müssen Fans bald ohne IHN auskommen?

Seit dem Jahr 2022 ist Schauspieler Lars Pape ein fester Teil des Teams und begeistert Fans der Daily-Soap in der Rolle des Michi Bode. In einem nun geposteten Instagram-Beitrag verkündet der 52-Jährige überraschend: „So, Freunde. Das war’s.“ Diese ersten Worte müssen für den ein oder anderen Fan zu kurzzeitiger Schnappatmung geführt haben. Liest man jedoch weiter, stellt sich die erste Panik zum Glück als unbegründet heraus. Der Filmregisseur verabschiedet sich lediglich in einen dreiwöchigen Urlaub! Pape ergänzt: „Allerdings nur für drei Wochen. Dann nerve ich wieder.“ Da haben die Fans des Seriendarstellers nochmal Glück gehabt!



Lars Pape: „GZSZ“ als zweites zu Hause

Pape scheint sich bereits nach einem Jahr am Set der Vorabendserie wie zu Hause zu fühlen. Auf dem Foto, das der Schauspieler mit seinen 39.000 Followern teilte, sieht man ihn vor dem „GZSZ“-Studio in Babelsberg posieren. Glücklich strahlt er in die Kamera, im Arm hat er seine Tochter Juli. Wie gut das Filmteam die 7-Jährige aufgenommen hat, kann er seiner Community schließlich nicht vorenthalten. Pape schreibt: „Wie toll die Menschen im Studio Juli aufgenommen haben, zeigt mir mal wieder, welches Glück ich mit meinem Arbeitsplatz habe.“ Da kommt ein Ausstieg aus der Serie wohl erstmal nicht in Frage.

Auch die Fans der Serie wollen sich „GZSZ“ nicht mehr ohne den sympathischen Schauspieler vorstellen. Eine Followerin kommentiert: „Lars, #MichiMan du bist sooooo eine Bereicherung. Wie konnten wir nur ohne dich auskommen?“ und ein anderer Fan schreibt erleichtert: „Urlaub geht klar, aussteigen wäre abgelehnt.“

Wer Pape noch vor seinem Urlaub im Fernsehen erwischen möchte, schaltet montags bis freitags jeweils ab 19.40 Uhr RTL ein. Die Folgen gibt es bei „RTL Plus“ stets eine Woche vorab.