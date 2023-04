„GZSZ“-Star Anne Menden: Widerliches Sex-Angebot – Fans sind schockiert

Es ist einfach nur abartig und abstoßend. Was manche Prominente, vornehmlich weibliche Prominente, via Instagram geschickt bekommen, spottet oftmals jeder Beschreibung. Die meisten löschen diese Nachrichten wohl einfach, „GZSZ“-Star Anne Menden (spielt die Rolle der Emily Höfer) nutzte nun eine der Zuschriften für ein sogenanntes „Lip Sync“.

Doch was war überhaupt geschehen? Via Instagram hatte die „GZSZ“-Schauspielerin eine Nachricht von einem 28-jährigen Mann bekommen. Er und seine Freundin Julia seien auf der Suche nach einer Partnerin für einen Dreier. Auf Anne Menden sei er gekommen, weil er sie „wirklich hübsch“ finde und auch seine Freundin finde die Schauspielerin „wahnsinnig scharf“.

„GZSZ“-Star Anne Menden sexuell belästigt

Und da auch Anne Menden wissen soll, mit wem sie es dann da zu tun habe, schickte der Verehrer gleich noch ein Foto seiner Freundin mit. Dazu kommen dann noch Fragen, ob sie denn schon mal einen Dreier gehabt hätte oder Erfahrungen habe, was den Sex mit Frauen angehe. Ein extrem übergriffiges und widerliches Verhalten des Mannes.

Doch Anne nimmt die Sache mit einem Funken Resthumor. Und synchronisiert nur die Antwort auf die Frage, was sie denn tun würde, wenn der junge Mann neben ihr liegen würde mit den Worten: „Dir einen in die Fresse hauen. Wer bist du eigentlich? Was willst du von mir?“

Die Fans der 37-Jährigen jedenfalls sind geschockt, ob so viel Schamlosigkeit. „Alter!! Ich finde keine Worte dafür. Ich bin einfach nur geschockt“, schreibt eine Followerin. Ein anderer ergänzt: Ich kann nicht mehr. Was sich die Leute über den Weg der Tastatur alles trauen. Im echten Leben würde sowas doch keiner fragen. Ich hoffe, dass die besagte Julia auch davon weiß, dass er ihre Bilder verschickt!“

Während eine Dritte die berechtigte Frage aufwirft: „Wie oft ist der denn vom Wickeltisch gefallen?“ Ja, das wüssten wir auch gerne.