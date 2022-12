GZSZ-Star Ulrike Frank: Folgt bald das TV-Aus? Schauspielerin gibt eindeutiges Statement

Sie gehört zu den Urgesteinen der beliebten Reality-Soap GZSZ: Ulrike Frank spielt seit 20 Jahren die Rolle der Katrin Flemming. Ihren ersten Auftritt in der Serie hatte sie damals an Silvester im Jahr 2002. Jetzt lässt sie die Erlebnisse von zwei Jahrzehnten Revue passieren.

An der Seite von Schauspielern und Kollegen, wie Wolfgang Bahro (Jo Gerner), Daniel Fehlow (Leon Moreno) oder Anne Menden erlebte GZSZ-Star Ulrike Frank schon einiges am Set. Doch neigt sich ihre Zeit jetzt dem Ende zu?

GZSZ-Star Ulrike Frank verrät Geheimnis vom Set

In einem Interview mit „Bild“ erinnert sich die Schauspielerin an die letzten 20 Jahre zurück. Dabei plaudert sie ausgelassen aus dem Nähkästchen und verrät den ein oder anderen Trick, der bei den Dreharbeiten angewendet wird. Was keiner weiß: Bei gefährlicheren Szenen wird am GZSZ-Set ausschließlich stumpfe Messer oder Crash-Glas benutzt. „Wenn man als Schauspielerin voll in einer Rolle und Szene drin ist, ist man manchmal auch nicht voll zurechnungsfähig „, erklärt Ulrike Frank.

Und auch sie selber hat ihre eigenen Tipps und Tricks, wie sie verrät: „„Ich verstecke immer meine ganz bequemen Schuhe irgendwo in der Deko in Schränken oder in irgendeiner Ecke. Dann kann ich, sobald meine Füße nicht im Bild sind, die Ugg-Boots oder die Crocs anziehen.“

GZSZ-Star Ulrike Frank: Klares Statement zu TV-Aus

Ob die letzte Klappe für Ulrike Frank schon bald kommt? Noch lange nicht. Die 53-Jährige hat noch nie daran gedacht aufzuhören: „Ich habe immer sehr geschätzt, was ich für Möglichkeiten bei GZSZ habe. Ich spiele unheimlich gerne. Und ich kann jeden Tag vor der Kamera spielen und Geschichten erzählen. Ich habe den Beruf ja ergriffen, um ihn auszuüben.“

Ein Ende ist demnach nicht in Sicht: „Im Prinzip muss man gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Und dann: Go with the flow! Dann muss man schauen, was sich gut anfühlt. Für mich fühlt es sich immer noch gut an Katrin Flemming zu spielen. Und ich habe Lust das weiter zu tun.“

