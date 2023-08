GZSZ-Star Iris Mareike Steen deutlich: „Steht mir nicht zu, darüber zu urteilen“

Ordentlich was los bei der RTL-Kultsendung „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Kurz: GZSZ). Nihat (gespielt von Timur Ülker) und Lilly (gespielt von Iris Mareike Steen) sind gerade voll im Kinderkriegen-Modus. Doch damit nicht genug. So steht auch die Frage im Raum, ob dem Job oder Familie mehr Platz eingeräumt werden sollen.

Eine gehörige Gratwanderung, wie „GZSZ“-Star Iris Mareike Steen im Interview mit RTL berichtet.

GZSZ-Star über die Vereinbarkeit von Job und Familie

„Bei Lilly ist gerade etwas Gefühlschaos angesagt. Ihr Wunsch, mit Nihat eine Familie zu gründen, besteht weiterhin, allerdings steht ihr nun die Position als Oberärztin in Aussicht, die durch eine Schwangerschaft in weite Ferne rücken könnte. Lilly ist hin- und hergerissen und bittet Nihat letztlich darum, mit der Familienplanung doch noch etwas zu warten“, erklärt Steen.

Kind oder Karriere – eine schwierige Frage. Auch für die Darstellerin selbst. „Es steht mir nicht wirklich zu, darüber zu urteilen, da ich selbst noch kein Kind habe, aber ich denke, dass es schon vereinbar ist – so sehe ich es auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis – wenn man Kompromisse eingeht und alles extrem gut strukturiert. Es kommt aber definitiv auch auf die Art der Karriere und die familiäre Aufstellung an… und natürlich auf das Kind. Ich glaube, das ist im Vorfeld alles wirklich schwer einzuschätzen“, so Iris Mareike Steen.

Lilly würde gerne beides unter einen Hut bekommen

Ihre Figur Lilly jedenfalls würde sich wünschen, beides unter einen Hut zu bekommen. „Sie würde sich wünschen, beides vereinen zu können, aber da ihr vom Krankenhaus aus tatsächlich deutlich gemacht wird, dass sie die Stelle nur ohne bestehende Schwangerschaft bekommt, stellt sie die Karriere mehr oder weniger gezwungenermaßen vorne an. Vorerst zumindest“, erklärt Iris Mareike Steen.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft montags bis freitags jeweils ab 19.40 Uhr. Die Folgen gibt es bei „RTL Plus“ stets eine Woche vorab.