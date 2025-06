„GZSZ“: DAMIT haben die RTL-Zuschauer nicht gerechnet – „Im Ernst?“

Für viele Zuschauer war diese Serienliebe ein echtes Highlight. Woche für Woche fieberten sie mit, wenn Lilly und Nihat auf dem Bildschirm ihre Höhen und Tiefen durchlebten. Nun steht ein emotionaler Umbruch bevor – und der hat es in sich.

Denn hinter den Kulissen von „GZSZ“ hat sich etwas Entscheidendes verändert. Schauspielerin Iris Mareike Steen meldet sich mit persönlichen Worten zu Wort – und trifft bei Fans einen empfindlichen Nerv.

GZSZ-Fanlieblinge vor dem Aus

„GZSZ“-Schauspielerin Iris Mareike Steen (Lilly) schreibt zu einer Bilderreihe gemeinsam mit Schauspiel-Kollege Timur Ülker (Nihat) auf Instagram: „Jetzt sind Lilly und Nihat wirklich getrennt – und für Timur und mich bedeutet das natürlich auch eine Art Abschied. Nicht als Kollegen, und erst recht nicht als Freunde, aber nach vier Jahren voller wundervoller Momente vor und hinter der Kamera darf ich Timur nun nicht mehr meinen „Spielpartner“ nennen. Daran muss ich mich ehrlich gesagt auch erst noch gewöhnen. Danke, Timur – für deine Spielfreude, deinen Ehrgeiz, deine (meistens) so unkomplizierte Art, deine Kollegialität, Loyalität und Freundschaft.“

Weiter schreibt die „GZSZ“-Bekanntheit: „Ich bin sehr dankbar dafür, so viele besondere Geschichten mit dir gespielt zu haben, und freue mich auf alles, was noch auf uns zukommt – vor und hinter den Kulissen. Die Geschichte rund um die Trennung finde ich thematisch sehr wichtig, weil sich viele Menschen und Paare darin sicher auch wiederfinden. Ich habe dazu auch ein kleines Interview mit GZSZ geführt, in dem ich mich etwas ausführlicher geäußert habe.“

Ein Abschied mit echtem Tiefgang bei GZSZ

Doch nicht nur den beiden „GZSZ“-Darstellern geht dieser Abschied ziemlich nahe – auch ihre Fans nimmt diese Entwicklung emotional sehr mit:

„Spielpartner klingt ja süß. Vier Jahre? Im Ernst? Wie schnell vergeht bitte die Zeit?!“

„Wirklich schade ihr wart so ein tolles Paar und habt das super gespielt!“

„Sehr schade. Ihr wart ein so tolles Paar bei GZSZ! Das Thema allerdings finde ich auch mega wichtig!“

„Viele coole Momente!“

„Sie waren eines der schönsten Paare bei GZSZ!“

Mit diesem Schritt zeigt „GZSZ“ einmal mehr, dass auch ernste, realitätsnahe Themen ihren Platz im Drehbuch haben – und manchmal genau dadurch besonders nah gehen.