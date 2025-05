„GZSZ“: Baby-Überraschung! „Könnten nicht glücklicher sein“

So klein und dennoch das größte Glück für Eltern – ein Baby macht das Liebesglück oftmals perfekt. Eine schmerzhafte Geburt, schlaflose Nächte und später die Pubertät: All das nimmt man zunächst gerne in Kauf, denn die Liebe zu seinem Kind ist für die Allermeisten das größte Geschenk auf Erden.

Auch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten„-Schauspieler Felix van Deventer kann davon ein Liedchen singen. Seit 2018 geht er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Antje Zinnow durchs Leben. Im Juli 2019 krönte Söhnchen Noah das Liebesglück der zwei. Nun lüftet der „GZSZ“-Star ein weiteres süßes Geheimnis!

GZSZ-Darsteller wird zum zweiten Mal Vater

Am Donnerstag (8. Mai) lässt „GZSZ“-Bekanntheit Felix van Deventer die Bombe platzen. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er einen ersten Schnappschuss seines zweiten Kindes – zumindest von den Babyfüßen. Eine große Überraschung für alle – die zweite Schwangerschaft hatte er bis dato nämlich geheim gehalten. Umso erfreulicher, dass der Wonneproppen gesund und munter am 2. Mai das Licht der Welt erblickt hat!

Gegenüber RTL verrät der „GZSZ“-Schauspieler, dass er während der Geburt keine Sekunde von der Seite seiner Antje wich. Auch aus dem Babygeschlecht macht er kein großes Geheimnis: „Der Moment, in dem unsere Tochter das Licht der Welt erblickt hat, war einfach magisch. Ich konnte Antje in diesem Moment ganz nah sein und sie hat Unglaubliches geleistet. Wir zwei Jungs, unser Sohn und ich, sind unendlich stolz auf unsere starken Mädels. Ihr habt das so großartig und wunderbar gemacht. Wir könnten nicht glücklicher sein.“

GZSZ-Star schwebt im siebten Himmel

Das Babyglück dürfte die kleine Familie nun noch enger zusammenschweißen. Obwohl „GZSZ“-Star Felix van Deventer und seine Antje als Traumpaar in der deutschen TV-Welt gelten, wurde auch ihre Beziehung immer mal wieder von bösen Krisengerüchten überschattet. Grund war unter anderem das Verschwinden von gemeinsamen Pärchen-Bildern auf Instagram.

In einem RTL-Interview stellte er damals schließlich klar: „Wir sind ein Paar – und das schon seit vielen Jahren. Ich habe nie ein Gerücht bestätigt.“ Die erste Schwangerschaft verlief nicht so geheim. Bei seiner Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2019 enthüllte der „GZSZ“-Darsteller das Geheimnis wenige Monate vor der Geburt.

