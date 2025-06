Bis zu 35 Grad: Am Wochenende droht die nächste Hitzewelle – Sommer-Wetter bringt Deutschland zum Schwitzen

Nach fast wochenlangem, ununterbrochenen Sommer-Wetter in Deutschland folgten in den vergangenen Tagen zunächst einige Unwetter, Gewitter und Regenfälle. Die durstige Natur jubelte über das bisschen Niederschlag – die Sommer-Fans unter uns ärgerten sich dagegen womöglich sogar über die kurzfristige Abkühlung.

Doch damit ist es jetzt vorbei. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, bekommt Deutschland am Freitag (27. Juni) zwar noch die Ausläufer einer Kaltfront aus Island zu spüren, aber die kann sich maximal im Norden der Republik bemerkbar machen. Der Rest des Landes bekommt Sommer-Wetter pur – das ganze Wochenende lang.

Deutschland bekommt Sommer-Wetter

Die nächste Hitze-Welle steht bevor! Am Freitag ziehen noch die letzten Regenschauer von West nach Ost hinweg – doch dann beruhigt sich das Wetter in der Nacht auf Samstag (28. Juni), und das Sommer-Wetter breitet sich wieder aus.

Die 30-Grad-Marke wird wieder geknackt – im Schnitt sollen die meisten Teile Deutschlands zwischen 27 und 32 Grad erreichen. Am Oberrhein sind sogar bis zu 34 Grad drin. Lediglich der Norden muss „nur“ mit Mitte 21 bis 26 Grad auskommen.

Nach dem Hitze-Tag liefert die Nacht eine angenehme Abkühlung auf 18 bis 13 Grad, jedoch nicht überall. Der DWD weist spezifisch darauf hin, dass sich Menschen in süddeutschen Großstädten auf eine Nacht mit Temperaturen von mindestens 20 Grad einstellen müssen.

Hitzewelle bringt Temperaturen bis zu 36 Grad

Der Sonntag (29. Juni) setzt in Sachen Temperatur noch ein paar Prozent obendrauf. Selbst im Norden wird nun mit bis zu 29 Grad an der 30er-Marke gekratzt, der Rest Deutschlands bekommt im Schnitt 30 bis 34 Grad ab – erneut sind am Oberrhein Spitzenwerte von bis zu 35 Grad drin. Ein bisschen Luftbewegung durch die ein oder Windböe ist kaum zu erwarten.

Und das war noch nicht alles: Am Montag (29. Juni) sollen in Deutschland sogar bis zu 36 Grad! Die kurze Unwetter-Abkühlung der letzten Tage scheint sich also keinesfalls langfristig durchzusetzen – Deutschland erlebt stattdessen Sommer-Wetter in seiner reinsten Form.