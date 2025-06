Brisante Fortsetzung: „The Social Network 2“ will das ganze Facebook-Drama zeigen

Aaron Sorkin wird erneut in die Welt von Facebook eintauchen: Er übernimmt die Regie bei „The Social Network Part II“. Obwohl der neue Film als Fortsetzung vom Kino-Erfolg von 2010 bezeichnet wird, handelt es sich eher um eine eigenständige Weiterführung der Geschichte rund um die größte Social-Media-Plattform der Welt.

Grundlage für das Drehbuch sind die Artikel „The Facebook Files“ von Wall Street Journal-Journalist Jeff Horowitz. Diese enthüllten 2021 die problematischen Mechanismen des Netzwerks und dokumentierten Facebooks negativen Einfluss auf die Gesellschaft. Produziert wird das Projekt von Todd Black, Peter Rice, Stuart Besser und Aaron Sorkin selbst.

„The Social Network“ bekommt ein neues Kapitel

Der Originalfilm „The Social Network“, der 2010 erschien, wurde von David Fincher inszeniert und war ein internationaler Erfolg. Basierend auf Ben Mezrichs Buch „The Accidental Millionaires“ verdeutlichte der Film eindrucksvoll die Gründungsgeschichte von Facebook. Mit weltweiten Einnahmen von 226 Millionen Dollar, acht Oscar-Nominierungen und drei gewonnenen Trophäen, darunter für Sorkins Drehbuch, wurde er zu einem kulturellen Meilenstein. Sorkin äußerte immer wieder Interesse an einer Fortsetzung, fand aber lange keinen Zugang zur Geschichte. Erst nach dem Sturm aufs US-Kapitol erkannte er neue erzählerische Möglichkeiten. Der Drehbuchautor erklärte, er denke, dass Facebook bei den Ereignissen rund um den 6. Januar 2021 eine Rolle gespielt habe.

+++„Resident Evil 9“ offiziell enthüllt – neue Details vor Verkaufsstart+++

Der kommende Film wird sich jedoch nicht primär auf den Angriff auf das Kapitol konzentrieren. Vielmehr richtet sich der Fokus auf Facebooks Auswirkungen, darunter die Manipulation von Wahlen, sein Einfluss auf junge Menschen und die Verbreitung von Gewalt weltweit. Mit diesen Themen möchte der Film das globale Phänomen Facebook aus neuen Perspektiven beleuchten.

Die Zukunft von „The Social Network“ und die Besetzung

Für Sorkin wird „The Social Network Part II“ nicht nur ein Drehbuch-, sondern auch ein Regie-Projekt sein. Seit dem ersten Teil arbeitet er verstärkt hinter der Kamera und verfeinerte mit Filmen wie „Molly’s Game“, „The Trial of the Chicago 7“ und „Being the Ricardos“ seine Fähigkeiten. Die konkrete Besetzung steht noch nicht fest, aber jede Rolle ist in Hollywood begehrt. Besonders spannend bleibt, ob Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg zurückkehrt. Während andere Figuren aus dem Original wahrscheinlich keine Rolle spielen, wäre ein „The Social Network“-Film ohne Zuckerberg schwer vorstellbar. Der Film hat das Potenzial, erneut einen Nerv der Zeit zu treffen und Karrieren, ähnlich wie beim Original, nachhaltig zu prägen.

Mit großen Erwartungen und prominenten Themen möchte Sorkin an den Erfolg von „The Social Network“ anknüpfen und ein weiteres, tiefgründiges Kapitel der Facebook-Saga schreiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.