GZSZ: Bitterer Abschied für Jo Gerner – jetzt ist alles aus

Nirgends liegen Glück und Schmerz näher beieinander als in der Liebe. In einem Moment scheint alles nahezu perfekt, im nächsten folgt die Trennung. Ein Beziehungs-Aus kann verschiedenste Gründe haben – eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Abschiede sind nie leicht!

Davon kann auch die GZSZ-Rolle Yvonne Bohde ein Liedchen singen. In der RTL-Vorabend-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) durchlebte die Serien-Ehefrau von Jo Gerner (Wolfgang Bahro) immer wieder schwere Zeiten während der Beziehung. Nach einem erneuten Familiendrama mit lebensbedrohlichem Ausgang forderte Yvonne eine Beziehungspause und reiste in die USA. Nun kehrt sie zurück an den Kolle-Kiez – ist es das endgültige Beziehungs-Aus für Jo und Yvonne?

GZSZ: Endgültiger Schlussstrich

Die Kult-Sendung GZSZ ist seit Jahrzehnten fest im RTL-Programm verankert. Seit der Erst-Ausstrahlung am 11. Mai 1992 wurden inzwischen rund 8300 Folgen ausgestrahlt. Während GZSZ Urgesteine wie Wolfgang Bahro (spielt Jo Gerner) und Ulrike Frank (spielt Katrin Flemming) einen roten Faden aufrechterhalten, bringen neue Rollen immer wieder frischen Wind in das Geschehen.

Als Yvonne Bohde (gespielt von Gisa Zach) 2019 in Jo Gerners Leben trat, mutierte er nach und nach vom vermeintlichen Bösewicht zum liebenswerten Ehemann. Langjährige GZSZ-Fans hofften, dass er in Yvonne nun endlich die große Liebe gefunden hat – doch damit ist nun Schluss! Achtung Spoiler: Als Jo mitbekommt, dass seine Frau zurück aus L.A. in Berlin ist, fasst er den Entschluss, seine Ehe nicht kampflos aufzugeben – doch leider ohne Erfolg. In der Folge am Freitag (16. Mai) trennt sich Yvonne endgültig von Jo. Während er mit diesem Entschluss schwer zu kämpfen hat, versucht Yvonne auf andere Gedanken zu kommen.

GZSZ: Zeit für Veränderung am Kolle-Kiez

Im RTL-Interview spricht Schauspielerin Gisa Zach über diesen schweren Schritt für ihren GZSZ-Charakter. Wenn ein Kapitel sich schließt, öffnet sich ein neues – mit diesem endgültigen Schlussstrich beginnt ein neues Kapitel für Yvonne Bohde. Sie entdeckt ihre Liebe zum Schlager und schlägt nun gemeinsam mit Ex-Mann Michi einen musikalischen Weg ein.

Aber wie denkt GZSZ-Schauspielerin Gisa Zach über den Schlussstrich – hätte es noch eine Chance für Jo und ihre Rolle gegeben? Im Interview verrät sie: „Eine Partnerschaft funktioniert nur, wenn beide bereit sind, Kompromisse einzugehen und aufeinander zuzugehen. Doch in diesem Fall schien das kaum noch möglich. Die Fronten waren verhärtet – besonders bei Yvonne. Sie stand erneut an dem Punkt, sich zu fragen, ob sie mit Jos Machenschaften leben konnte – oder überhaupt wollte. Und sie traf jetzt ihre Entscheidung: Trennung!“

Für ihre GZSZ-Rolle wünscht sich Gisa Zach vor allem, dass Yvonne sich mal auf sich fokussiert und sich ihre Gedankenwelt nicht mehr nur um ihren „Professor“ dreht. Und wie wird es in Zukunft weitergehen? Die Schauspielerin erklärt: „Yvonne erlebt eine Zeit voller Gegensätze: Die Trennung von Jo wird schmerzhaft – auch wenn sie ihre eigene Entscheidung war. Ihre Gefühle für ihn sind nicht einfach verschwunden. Gleichzeitig eröffnen sich neue Perspektiven – auch für mich, Gisa! Denn: Yvonne und Michi entdecken den Schlager für sich. Es wird gesungen – mit ganz viel Spaß! Ich denke, auch die GZSZ-Fans haben daran ihre Freude!“