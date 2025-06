Talent verlässt Borussia Dortmund – jetzt hat er einen neuen Verein

William Rashidi verlässt Borussia Dortmund und wechselt ablösefrei zu US Lecce in die italienische Serie A. Der 19-jährige schwedische Rechtsverteidiger spielte zuvor für die U19 des BVB, wo er in der vergangenen Saison 24 Einsätze absolvierte. Außerdem trat er sechsmal in der UEFA Youth League für die Dortmunder an.

Rashidis Entwicklung bei Borussia Dortmund

Rashidi kam 2022 nach Dortmund und wurde als eines der größten Talente Schwedens gehandelt. In zwei Jahren beim BVB brachte er es auf insgesamt 52 Einsätze für die A-Junioren, in denen ihm ein Tor und fünf Vorlagen gelangen. Zudem spielte er 14-mal in der Youth League.

Der Schwede erhielt seine fußballerische Grundausbildung in seiner Heimat bei AIK Solna. Bei Borussia Dortmund entwickelte er sich weiter und zeigte seine Vielseitigkeit. Neben der Position als Rechtsverteidiger spielte er auch im Mittelfeld.

Zukunft in Italien nach Borussia Dortmund

US Lecce gab Rashidis Verpflichtung bereits am vergangenen Freitag (20. Juni) bekannt. Lecces Verantwortliche, Pantaleo Corvino, Technischer Leiter, und Stefano Trinchera, Sportdirektor, begrüßten den Spieler am Dienstag (24. Juni) dann auch offiziell vor Ort. Fotos davon teilten die Italiener auf ihren Kanälen.

Rashidi kommt zunächst bei der U20 des Klubs zum Einsatz. Perspektivisch soll er abver eine wichtige Rolle in Lecces Lizenzkader einnehmen. Der Verein schaffte in der vergangenen Saison gerade so den Klassenerhalt in der Serie A. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze betrug dabei nur drei Punkte. Mit seinem Wechsel nach Italien wagt Rashidi einen Neuanfang, der seine Karriere maßgeblich beeinflussen könnte.

