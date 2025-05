Ex-„GZSZ“-Star Valentina Pahde zieht die Bluse hoch – „Einfach traumhaft“

Für die ehemaligen „GZSZ“–Schauspielerinnen Valentina Pahde (30) und Isabell Horn (41) wird ein echter Traum wahr.

Die beiden Damen sind Teil eines „ZDF-Traumschiff“-Drehs in Südafrika – genauer gesagt für die Episode „Afrika: Madikwe“. Selbstverständlich halten sie ihre Fans mit aktuellen Fotos auf dem Laufenden. Sie genießen die Natur Südafrikas und das milde Klima in vollen Zügen.

Ein aktueller Beitrag von Valentina Pahde schlägt dabei hohe Wellen. Dabei lässt sie tief blicken. Ihre Fans zeigen sich vollkommen überwältigt.

Ex-„GZSZ“-Star Valentina sendet Grüße aus Südafrika

„Ich bin so dankbar für all die besonderen Momente auf meiner Reise“, lässt Valentina Pahde ihre Fans wissen. Dazu teilt sie eine Fotostrecke, die sie während ihres Aufenthalts in Südafrika aufgenommen hat.

Es ist unter anderem zu sehen, wie sie auf einer Safari einem Löwen erstaunlich nahekommt oder die Zeit in ihrem Hotelzimmer genießt. Auf zwei Bildern präsentiert sich die 30-Jährige in einer weißen, dünnen und sommerlichen Bluse.

Das Pikante daran: Sie hat das Oberteil hochgezogen und vorne zusammengeknotet: Ihr flacher und durchtrainierter Bauch ist dabei deutlich zu sehen.

Selbstverständlich bleiben diese Aufnahmen auch bei ihren Followern nicht unbemerkt: Ihre Instagram-Community ist begeistert von den Eindrücken der afrikanischen Safari und den heißen Schnappschüssen.

Ihre Fans bekommen Schnappatmung

Außerdem richten viele User freundliche Urlaubsgrüße an Valentina Pahde. Alles in allem generierte die Fotostrecke rund 8400 Likes (Stand: 30. April 2025, 22 Uhr) sowie zahlreiche staunende und bewundernde Kommentare.

Schlussendlich dürften viele Fans die Schauspielerin um ihre Zeit in Südafrika beneiden. Auch wenn sie nicht selbst Südafrika erkunden konnten, können sie schon bald die atemberaubende Natur und die südafrikanische Kultur im ZDF bewundern.