GZSZ: Irrer Versprecher – DAS muss RTL wohl rausschneiden

Da kann sich selbst Schauspieler Niklas Osterloh das Lachen nicht verkneifen! Obwohl Osterloh in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bereits seit 2016 den Paul Wiedmann verkörpert, scheinen ihn kleine Versprecher auch nach all den Jahren immer noch zu amüsieren. Was war passiert? Es geht um eine Situation mit GZSZ-Kollege Timur Ülker.

In einer gemeinsamen Szene macht Ülker, der in der Serie den Nihat Güney verkörpert, seinem Schauspielkollegen eine Ansage. Die in der Folge thematisierte Frau Gina habe keine Melone verschluckt, sondern würde das Kind Wiedmanns austragen. Wo dieses Kind sich befindet, scheint Ülker jedoch im Eifer des Gefechts zu verwechseln: „Sie trägt dein Kind im Magen!“. Da konnten sich auch die Schauspieler nicht mehr halten.

RTL: Teilen statt verheimlichen

Doch anstatt diesen lustigen Mitschnitt zu verheimlichen und lediglich die Drehbuchs getreue Version der Szene auszustrahlen, wird der Fauxpas auf dem Instagram-Profil von GZSZ mit 741.000 Fans geteilt.

Die Fans nehmen den Ausrutscher mit Humor: „Warum nicht? Jeder kann doch sein Kind tragen, wo er möchte“, schreibt eine Followerin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

GZSZ: Eine gute Portion Humor

Liebesdramen, Intrigen und ganz große Emotionen – dafür ist die Vorabendserie GZSZ eigentlich bekannt. Um die zahlreichen Fans der Serie mit Inhalten über ihre Serienlieblinge zu versorgen, wird täglich auf dem Instagram-Profil der Daily Soap gepostet. Doch nicht nur Einblicke in die neusten Folgen bekommt man hier zu sehen! Das RTL-Team beweist Humor und teilt neben Versprechern à la Timur Ülker und Kollegen auch lustige Schnappschüsse aus der Maske und kleine Missgeschicke am Set.

Wer die GZSZ-Stars in Aktion sehen möchte, schaltet montags bis freitags um 19:40 Uhr RTL ein. Auch wenn in den fertigen Folgen keine Versprecher mehr zu sehen sein werden, kommen Fans der Serie garantiert auf ihre Kosten.